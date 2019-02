Paulo Bento, seleccionador de Corea del Sur, acude a Mestalla y charla con Kang In

La meteórica ascensión de Kang In Lee no está pasando desapercibida para nadie en el mundo del fútbol y menos en la Federación de Corea del Sur. El valencianista va dando pasos de gigante y, pese a tener 17 años, es un claro candidato a ser internacional con la absoluta de su país. Ayer, el seleccionador Paulo Bento, que llegó al cargo en agosto de 2018, estuvo en el palco de Mestalla para ver en directo a Kang In. El viaje, en cierto sentido, fue en balde para Bento puesto que Marcelino dejó fuera de la convocatoria al canterano, pero al menos Paulo Bento pudo charlar con Kang In Lee, que también siguió el Valencia-Real Sociedad desde la zona noble.

El zurdo ya ha jugado con la sub-20 de Corea del Sur (siete partidos, cuatro goles) y la lógica invita a pensar que en breve debutará con la absoluta. La presencia de Bento y ese acercamiento a la máxima categoría de su país pudo provocar que Kang In pasara mejor el trago de verse fuera de la lista por segundo partido consecutivo. Marcelino dio las razones. «Es una pena que Kang In no esté participando pero es difícil que un jugador de 17 años tenga continuidad en el Valencia. Tiene 17 añitos y era una situación previsible que en el momento que se recuperara Guedes, si no hay lesiones, no hay espacio», dijo el técnico sobre Kang In, que ya tiene ficha del primer equipo con una cláusula de 80 millones.