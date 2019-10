Paulista se ofrece a jugar con España

El central valencianista Gabriel Paulista reconoció en una entrevista a un portal brasileño que no se lo pensaría dos veces si recibe la llamada del seleccionador español: «Si no me dan opciones en Brasil abriría las puertas a la selección española». El zaguero valencianista llegó a estar convocado para varios encuentros amistosos con la formación brasileña. Sin embargo, todavía no ha debutado con la canarinha y podría jugar, en un futuro, en el combinado español.