100 partidos con Marcelino El asturiano se hará centenario al frente del banquillo del Valencia en el Wanda Metropolitano | El técnico, apuesta personal de Alemany, salvó un momento crítico esta temporada y ahora puede redondear el curso con su segunda final J. C. VALLDECABRES Lunes, 22 abril 2019, 02:08

valencia. Marcelino García Toral ganó su primer pulso en clave valencianista antes incluso de ponerse el traje con el escudo del murciélago. Con el equipo roto tras dos temporadas indignas y una ingente necesidad de limpiar el vestuario, el Valencia se fue a por el técnico de moda, Quique Setién. El fichaje del cántabro, no obstante, se evaporaría por el empeño de una parte de la cúpula, con Mateo Alemany a la cabeza, de fiar el proyecto a un entrenador en las antípodas de Setién. El 11 de mayo de 2017, con todo el verano por delante para reconstruir plantilla y club, el Valencia comunicaba oficialmente el acuerdo con Marcelino por dos temporadas.

El matrimonio arrancó como suele, en una luna de miel continua, y una brillante primera campaña con la clasificación a la Champions League incluida motivó la renovación del asturiano hasta 2020. Poco antes había asegurado Marcelino que no se veía «muchísimos años» en el Valencia. Aquella frase no se entendió como un desaire hacia el club, sino como un mensaje sincero de un tipo que acumula muchas batallas a sus espaldas en la élite del fútbol español. No se equivocaba Marcelino en su lectura: aguantar en una entidad tan exigente como el Valencia cuesta lo suyo.

Después de un año sin que nadie cuestionara su figura más allá de decisiones puntuales, el primer tramo del presente curso lo torció todo. El inamovible 4-4-2 y la fortaleza defensiva ya no daban para estar en la zona alta de la tabla. Todo eran empates y decepciones. Marcelino pedía paciencia, pero por parte de Meriton estaba agotada. De nuevo Alemany pidió una prórroga extra para el técnico asturiano y, a partir de ahí, el Valencia inició una espectacular racha que acompañó a la celebración de los actos del centenario y puso en órbita al equipo. El conjunto blanquinegro había caído en la Champions, pero tanto en la Copa como en la Europa League fue sorteando trampas a base de corazón. Por coraje llegó la remontada contra el Getafe o la del Krasnodar, dentro de una fase de partidos que reflejaron el apoyo de los pesos pesados. Parejo, Rodrigo, Soler... Fueron muchos los futbolistas que, sobre el césped, pensaron en el técnico en cuanto caían los goles de las victorias.

A ocho partidos del cierre -nueve, si se alcanza la final de Bakú- de campaña está un Marcelino que en Valencia se ha mostrado como un especialista en eliminatorias (diez de once superadas) que llega con mucha vida al tramo decisivo. La pelea por la Champions vía Liga sigue abierta, el 25 de mayo luchará por la Copa contra el Barça y a principios de mayo arranca las semifinales europeas ante el Arsenal. Alcanza los 100 partidos como valencianista Marcelino y como poco van a ser unos cuantos más.