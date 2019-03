Dani Parejo será la sensible baja del Valencia para el partido de vuelta de la próxima semana en Krasnodar, después de la tarjeta amarilla que vio en el minuto 54. Los otros dos apercibidos, Diakhaby y Carlos Soler, no fueron amonestados, por lo que sí podrán jugar la semana que viene en Rusia. Marcelino podrá reclutar a Kondogbia pero aún no contará con Roncaglia.