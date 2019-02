Parejo: «No tenemos que obsesionarnos con la cuarta plaza» Domingo, 3 febrero 2019, 01:11

El capitán valencianista destacó el nivel de su equipo en Barcelona: «Hemos hecho un gran partido, nos hemos puesto 0-2 en un campo muy difícil como el Camp Nou y hemos tenido ocasiones para hacer más, ellos también, pero venir aquí y sacar algo cuesta mucho. Hemos sabido jugar el partido y sufrido en la segunda pero es normal. El equipo sale reforzado y es un punto muy bueno para nosotros». Parejo insistió en el mensaje, con una semifinal de Copa a la vuelta de la esquina, de que el saber sufrir tiene que ser el camino en este tipo de encuentros de alto voltaje: «Ellos han salido con mucha intensidad y con el resultado en contra, tienen jugadores increíbles que te someten mucho física y mentalmente. Son muy buenos, y venir aquí y no sufrir es muy complicado». Con respecto al objetivo de la Champions, el madrileño quiso mandar un mensaje muy claro al entorno: «Lo he dicho varias veces, no tenemos que obsesionarnos con la cuarta plaza, sería un error. Hay que ir partido a partido, el jueves tenemos unas semifinales de Copa. Hay que descansar y afrontar ese partido como se merece».