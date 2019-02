Parejo nunca descansa

A Parejo (16-4-1989) lo quiere siempre en el campo Marcelino. No le da descanso ni para que se ate la bota. Este domingo, contra la Real Sociedad, el centrocampista dio durante algunos momentos -se repuso en la segunda mitad- la sensación de estar con la batería bajo mínimos. El problema que tiene el Valencia es que si el director de orquesta se constipa un día, no tiene un recambio que reúna en un alto porcentaje el mismo perfil. El exvalencianista Fernando Gómez, analista de LAS PROVINCIAS, reflexionaba ayer precisamente en el programa Tiempo de Descuento (Intereconomía) sobre la incógnita de quién sería capaz de hacer de Parejo. Según Fernando, por sus características, Carlos Soler podría hacer de Parejo pero, en cambio, Parejo no podría hacer de Carlos Soler.

El jueves, contra el Celtic, Parejo volverá a ser titular y nadie duda de que el domingo que viene, contra el Espanyol en Mestalla, el capitán de nuevo estará en el once. La diferencia con otros jugadores, en su caso concreto, es que Parejo no sólo es titular, sino que juega los 90 minutos completos. Con esa dinámica lleva ya 15 partidos, en concreto desde el Valencia-Sevilla del 8 de diciembre. Desde ese día, no ha descansado ni un solo segundo. Y si se cumple lo previsto, jugará en Glasgow, el domingo en Mestalla y es más que probable que lo vuelva a hacer el jueves 21 contra el Celtic en el partido de vuelta.

Sólo si estos encuentros están encarrilados, Marcelino se permitiría el lujo de darle tregua. Pero de cumplir ese exigente guión con 90 minutos cada uno, Parejo alcanzaría la cifra de 18 encuentros completos, superando incluso su propia marca. Fue en la temporada 2012-13, ya con Valverde como entrenador, cuando el madrileño jugó los últimos 17 partidos de la temporada de manera seguida y completa (marcó un gol). Desde el Valencia-PSG (1-2) de primeros de febrero no se movió del terreno de juego hasta que se acabó el campeonato con aquel Sevilla-Valencia (4-3) en el que los blanquinegros se quedaron fuera de la Champions al acabar quintos en la clasificación.

Una expulsión, la posterior sanción, una lesión en el abdominal y un Valencia-Ebro copero resuelto de antemano. Esas son las tres 'manchas' en el curriculo que presenta en esta inmaculada temporada Parejo, seguido a bastante distancia en número de partidos consecutivos y completos por Neto (9), Gayà (7) y Gabriel Paulista (6).

A la hora de buscar similitudes, es normal que se encuentren referencias tan abultadas en porteros, la demarcación a la que los entrenadores dan mucha más continuidad que en otras posiciones por el desgaste físico que conllevan. Parejo, como centrocampista, es de los jugadores que más kilómetros recorren en cada partido por sus tareas tanto en defensa como en ataque, con una cifra que oscila entre los 11/12 kilómetros por encuentro.

Otros con marcas similares que se encuentran en los últimos años son Otamendi y Mustafi (16).