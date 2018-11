«Parejo es extraordinario y creo que sería bueno para el Valencia contar con él muchos años» Marcelino, en la sala de prensa de Paterna. / juan j. monzó «Tengo el respeto y el apoyo del club, sus aficionados y los futbolistas. Sólo faltan los resultados», explica el técnico asturiano T. C. J. Sábado, 3 noviembre 2018, 01:01

valencia. Dani Parejo fue uno de los nombres con mucho protagonismo en la comparecencia de Marcelino y eso que el capitán está fuera de la convocatoria por la lesión que se produjo en San Mamés. Aseguró el técnico que Parejo va a estar disponible antes de lo previsto (el período de baja se estimó en unas tres-cuatro semanas) y segundos más tardes dio su opinión acerca de la renovación del futbolista de Coslada. Para Marcelino Parejo ha sido clave desde el primer día y esa convicción no ha cambiado pese a que el centrocampista no está brillando esta temporada.

«Nunca hablo de temas contractuales, no soy yo el que toma las decisiones», arrancó el técnico. «Sabéis que pienso que Dani es un jugador extraordinario que el año pasado hizo un temporadón y en el presente está viviendo de menos a más. Creo que sería bueno para el Valencia contar muchos años con él», dijo Marcelino. La renovación de Parejo sigue cociéndose a fuego lento y, teniendo en cuenta el discurso de Mateo Alemany, el del entrenador y la intención del futbolista, es un hecho que Parejo prorrogará su contrato en el Valencia más allá de junio de 2020.

Precisamente habló Marcelino de las palabras de apoyo que recibió del director general de la entidad. Alemany dio un paso al frente el miércoles para proteger al técnico en su momento más difícil y ayer contestó el asturiano. «Tengo una relación de confianza, respeto y diálogo con Mateo. Lo que dice públicamente me lo transmite en privado y tengo el apoyo y el respeto del club, los aficionados y los futbolistas. Sólo faltan los resultados. No somos brillantes porque no ganamos, pero la plantilla me transmite con su trabajo que vamos a ganar dentro de poco. Hay que creer más, pero somos competitivos y reconocibles», afirmó.

El técnico entiende que la grada se pueda impacientar pero pide que «esté con el equipo» y volvió a asegurar que no están pensando en el mercado de invierno: «No está previsto nada. Estamos convencidos de que tenemos una buena plantilla y el equipo compite».