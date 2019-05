Parejo: «Disfruto mucho más ahora que cuando tenía 22 años» Gesto de Parejo en un entrenamiento. / efe El capitán recuerda la importancia que para él han tenido dos técnicos con los que coincidió en el Valencia: Valverde y Marcelino R. D. VALENCIA. Martes, 21 mayo 2019, 02:12

Dani Parejo vuelve a tener el fútbol de cara. El capitán está viviendo posiblemente su mejor momento como profesional y el valencianismo se aferra a su dirección para poder superar al Barça. La UEFA lo ha incluido dentro del mejor once de la Liga esta temporada. Se le ve feliz y no oculta cuáles son sus sensaciones actuales: «Cuando eres un chaval disfrutas jugando, lo pasas bien y todo son nuevas experiencia, pero a día de hoy, con la madurez, esta profesión te enseña a disfrutar de otra manera, a darle mucho más valor a las cosas, otorgarle más importancia. Disfruto mucho más ahora que cuando tenía 22 años», confiesa.

Sobre este estado de forma óptimo añade a la agencia Efe: «Desde el comienzo a día de hoy he tenido momentos buenos y otros más delicados. De estos últimos aprendí y saqué cosas positivas. Viví momentos en los que cuando iba por la calle la gente me increpaba e insultaba a mi familia y a mí. Son cosas desagradables pero siempre creí en mí y nunca he cambiado la forma jugar. Gracias a eso soy el futbolista que soy hoy».

Ha sido el máximo realizador del equipo (9 dianas) y un hombre insustituible para Marcelino, uno de los dos entrenadores que más le han marcado en su trayectoria. El otro fue Valverde. Sobre eso comenta: «Sólo pude coincidir con Ernesto los seis meses que estuvo al frente del Valencia (2012-2013) pero fue un tiempo increíble en todos los sentidos, especialmente a la hora de entender el juego de otra forma. Fue un máster de seis meses. Sé que ahora lo habrá pasado francamente mal por la eliminación en 'Champions'. Aunque no lo demuestre por su carácter. Por desgracia, en los ocho años que estoy en Valencia he tenido muchos entrenadores, pero también gracias a eso a lo mejor he podido tener a Valverde y Marcelino, los dos mejores que he tenido. Por su forma de entender y analizar el juego, por sus entrenamientos, su forma de estudiar al rival y preparar los partidos, son entrenadores 'top'».

Alerta del peligro que tiene Messi, el mejor del mundo, cuando conecta con Jordi Alba

De cara al encuentro del sábado indica: «Jugamos contra uno de los mejores equipos del Mundo y tenemos que hacer un partido perfecto». Elogia a Messi (el mejor del mundo), destaca el peligro que tiene el argentino junto con Jordi Alba y valora el papel de Busquets: «Me parece increíble cómo entiende y transmite su juego, aunque ahora está siendo cuestionado».