Panach despide a Ochotorena: «dedicarle la victoria, que están siendo días difíciles para el club»

El Valencia ha sellado su pase de ronda en la Copa del Rey luego de una victoria contundente por 5 a 0 frente al Maracena. ... Tras el encuentro, han declarado para la prensa dos futbolistas: Daniel Raba y el debutante Alejandro Panach. También lo ha hecho el entrenador, Carlos Corberán, quien se ha mostrado enfocado en el partido del sábado contra el Real Madrid.

Tras su debut, a Alejandro Panach se le ha visto muy contento. El canterano ha dedicado la victoria a Ochotorena, ya que «están siendo días difíciles para el club». Asimismo, ha declarado que el entrenador, Carlos Corberán, los «trata muy bien» y les «muestra mucha confianza», lo que genera que los canteranos estén «seguros con él». También se ha referido al Maracena: «le han metido muchas ganas, con ese ADN competitivo», aunque finalmente no han conseguido el tan ansiado gol.

Daniel Raba, quien ha anotado el segundo gol, también se ha acordado de José Manuel Ochotorena. «He llegado este año, pero he visto ya lo que (él) significa para el club», ha sentenciado el cántabro. En cuanto al partido, se ha referido positivamente a la actuación del equipo valenciano, a pesar de que en la primera parte les «ha costado» encontrar portería. Ahora, el delantero solo tiene su mente en «preparar el partido del fin de semana» frente al Real Madrid.

En sus intervenciones, Carlos Corberán ha aclarado cómo se encuentra Hugo Duro: «ha sufrido un golpe, pero todavía es demasiado pronto para evaluar. Esperemos que todo quede en ese golpe». Lamentablemente, el delantero valencianista ha sufrido un fuerte golpe en el tobillo izquierdo en una disputa, por lo que ha tenido que ser destituido en el segundo tiempo. Ahora, el Valencia espera por el parte médico, ante la gran cantidad de lesionados para enfrentarse al Real Madrid.