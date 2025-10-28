Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Luis Rioja celebra su tanto junto a Danjuma y Almeida LP

Panach despide a Ochotorena: «dedicarle la victoria, que están siendo días difíciles para el club»

El debutante ha comparecido luego de la victoria 5 a 0 frente al Maracena para reconocer la importancia del exportero en la entidad

Gabriel Strazzeri

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:00

Comenta

El Valencia ha sellado su pase de ronda en la Copa del Rey luego de una victoria contundente por 5 a 0 frente al Maracena. ... Tras el encuentro, han declarado para la prensa dos futbolistas: Daniel Raba y el debutante Alejandro Panach. También lo ha hecho el entrenador, Carlos Corberán, quien se ha mostrado enfocado en el partido del sábado contra el Real Madrid.

