Palop, sobre su rivalidad con Cañizares: «A lo mejor recibía situaciones incómodas» El exguardameta repasó en 'La Banda' cómo es su relación actual con su excompañero

Andreu Palop, exportero del Valencia CF, estuvo este martes en el programa deportivo de À Punt, 'La Banda', y recordó su etapa en el conjunto de Mestalla y la situación actual que vive el club. El valenciano también charló sobre la rivalidad que mantuvo con Santi Cañizares en la portería y la relación que tienen actualmente.

«No hay ningún problema, hemos coincidido en programas de televisión, hemos comentado partidos, hemos estado en actos y no hay problema. La vida va pasando y cuando éramos jugadores y competíamos lo que queríamos era el puesto», aclaró Palop.

Sin embargo, matizó que «Cañizares es de una forma de ser y yo soy de otra totalmente diferente, no coincidimos en nada nunca, él puede ser la luna y yo el sol. No podemos ser más diferentes».

Palop también explicó por qué hubo discrepancias: «El primer año fue bien y yo siempre le he tenido respeto, no he hablado mal de él públicamente en ningún sitio, no he tenido ninguna crítica para poder perjudicarlo, no soy así. Cuando hay algo que no veo claro me aparto y busco mi sitio y mi espacio. Si no tengo que hablarme con una persona no me hablo, a lo mejor recibía situaciones incómodas que yo tampoco me encontraba bien.»

Aún así, considera que fue una rivalidad que terminó siendo buena para el club y ambos porteros: «Yo lo que hacía era competir, el problema era que yo soy competitivo. Yo no me conformaba, siempre que iba a Mestalla esperaba que el entrenador dijera mi nombre de titular. El día a día, que él no se pudiera relajar, es complicado. Él ha dicho yo he sido el portero que más difícil le ha puesto las cosas. Al final creo que él también se benefició y yo también porque me esforzaba para ser mejor».

