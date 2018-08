Las palabras de Murthy acercan a Guedes Marcelino y Ferran Torres, ayer, con uno de los peñistas. / vcf\lázaro de la peña El presidente asegura que en los próximos días habrá más fichajes mientras el Valencia acelera para cerrar al portugués LOURDES MARTÍ ALZIRA. Domingo, 12 agosto 2018, 00:44

El equilibrio entre Valencia y afición, por el buen momento que atraviesa el club, se extendió a la XXIV Convenció de Penyes Valencianistes. Hacía tiempo que el colectivo de aficionados, presidido este año por Fede Sagreras, no se mostraba con tanta armonía con los dirigentes de la entidad blanquinegra como sucedió ayer en la cita anual en Alzira.

Anil Murthy, que el año pasado en su debut en la convención tuvo que escuchar música de viento y algún que otro reproche, ayer fue aplaudido al unísono e incluso interrumpido en alguna ocasión. Se arrancó el presidente del Valencia con un «bona vesprada a tots i totes», un detalle que los asistentes agradecieron con un aplauso. «Va llegar el nuevo fichaje del Valencia -por Batshuayi que llegaba ayer- y en pocos días vamos a reforzar el equipo más», prosiguió el presidente.

A todos les vino a la mente el nombre de Gonçalo Guedes. Según la ESPN el Valencia y el PSG están muy cerca del acuerdo por el portugués, que sólo piensa en regresar al Valencia. Con el mercado de la Premier cerrado, el club de Mestalla sabe que tiene las de ganar y confía en que el extremo zurdo llegue en los próximos días.

El trabajo de Alemany y de Marcelino fue muy valorado por los peñistas

«Hace un año estuve aquí y dije que íbamos a hacer una plantilla competitiva y lo hicimos, estamos en Champions. Este año vamos a reforzar el equipo porque hay que competir. Me alegra estar aquí rodeado de tantos valencianistas, justo antes de empezar el año del centenario. Será un año ilusionante pero también exigente», continuó Murthy bajo la atenta mirada de peñistas y exjugadores como Fernando Giner, Juan Cruz Sol, o Miguel Tendillo, invitados de honor. Se mostró «optimista» y pidió confianza en la propiedad que quiere hacer fuerte el club. «El objetivo es construir un club fuerte que llegue a las mayores cotas en Europa», añadió el presidente quien hizo referencia al anuncio del nuevo convenio de colaboración con la Agrupación «para seguir creciendo juntos las dos próximas temporadas». Es la primera vez que esta vinculación se firma por más de un año y el singapurense apeló a la unión para lograr los objetivos marcados: «La ilusión ha vuelto al entorno del club, el fútbol hoy es muy difícil, el dinero ayuda, pero no hay una fórmula mágica y el club no puede volver a tomar un rumbo equivocado. Debemos seguir unidos para seguir luchando por lo máximo, esa cohesión social es lo que hace que el club sea fuerte. Debemos mostrarle a Europa que estamos de vuelta con fuerza, que luchamos todos juntos sin divisiones, soy optimista, vamos a luchar mucho y lo vamos hacer como equipo, no por su cuenta. Os invito a animar a muerte al equipo en cada partido. El club necesita comunicarse mejor con sus aficionados, hemos mejorado y vamos a acelerar», concluyó.

También atento a él estaba Mateo Alemany. El director general del Valencia no tomó la palabra pero recibió el cariño de la afición que le reconocía la gran labor en el mercado de fichajes. También era la segunda vez del mallorquín en la convención, pero a diferencia del año pasado en la que no se despegó del teléfono, apenas lo tocó. Estaba «tranquilo», con Batshuayi de camino a Valencia para ser presentado en Mestalla por lo que se tomó un descanso en su frenética cuenta atrás para incorporar tres jugadores.

El que sí que debutó ayer con nuevo cargo fue Fede Sagreras, el presidente de la Agrupación desde hace dos meses, que se mostró satisfecho por la firma del convenio y pidió títulos: «Haremos una Agrupación más numerosa a partir de ahora, queremos ser referentes en los viajes y espero que el centenario nos dé un título que ya nos toca. Nos merecemos una final. Mateo (Alemany), estamos en ello. Va a ser un gran año y vamos a demostrar lo que es Mestalla», comentó un ilusionado Sagreras.

Murthy habló, pero también escuchó. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la ciudad, Fernando Giner, le comunicó al presidente del Valencia que iba a pedir a Joan Ribó, alcalde de la ciudad, que se haga una falla para celebrar el centenario del club. Una propuesta que fue respaldada por los directivos valencianistas. «Lo que le vamos a pedir a Ribó, es que se haga una falla conmemorativa del centenario del Valencia CF. La ubicación que hemos planteado es el lugar donde estaba ubicado en 1919 el legendario bar Torino donde se fundó el club», comentó Giner.