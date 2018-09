Paco López, traicionado por su inflexible valentía Gabriel Paulista y Dwamena, en una acción del encuentro de ayer en el Ciutat. / manuel molines Juan Carlos Rodríguez fichó en invierno de 1995 al ahora entrenador para reforzar el ataque del equipo que dirigía Juande Ramos | El técnico sigue fiel a sus principios, de marcado matiz ofensivo J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 3 septiembre 2018, 01:07

A Paco López, a sus 27 años y cuando el pelo ya le empezaba a clarear, lo fichó a mitad de la temporada de Segunda B (1994-95) Juan Carlos Rodríguez, el 'Bala', para darle un empujón al ataque de un Levante que por entonces dirigía Juande Ramos. Vino el de Silla procedente del Extremadura y pese a los once goles que anotó como granota, no evitó aquella infiel promoción de ascenso en el que el Ecija aniquiló la lógica del fútbol. Era -y es- Paco un tipo noble, que cree en unos principios, los mismos que le abrieron por fin y a sus cincuenta años las puertas de un banquillo de Primera. Jugaba de delantero, uno de esos que a fuerza de intentarlo y de buscarle las cosquillas al defensa, en muchas ocasiones se terminaba saliendo con la suya. Ahora en la élite, Paco y sus ayudantes llegaron con el ánimo de no dejar escapar la oportunidad de su vida. Llevaban tiempo esperando que el fútbol les brindara una alegría. Y lo hicieron aferrándose a ese espíritu alere y desenfadado que el año pasado permitió meterle cinco al Barça.

Como ideario no está nada mal, pero puede ser contraproducente mantenerlo siempre y contra todos. Hay aficionados que saben que ir a Orriols es como meterse en un alocado carrusel en el que sus jugadores se pintan los colores de guerra para liarse a mamporros -futbolísticos- con quien haga falta. A Marcelino, por ejemplo, le gusta como espectador ver al Levante pero le daría escalofríos que su Valencia saliera a un campo de fútbol dispuesto a un intercambio de golpes -no en el sentido violento- desde el minuto uno al noventa.

Hay entrenadores que aman tanto el rigor de la pizarra que, como opinaba este domingo Ricardo Arias en una entrevista a LAS PROVINCIAS, convierten el fútbol en tedioso. El Levante no tiene nada de monótono y como reconocía horas después del partido un miembro del vestuario, «con Paco sabemos a qué jugamos y eso tiene sus riesgos». Ayer, el equipo granota se puso por delante en el marcador dos veces, cuestión que si se tiene en cuenta el empaque del rival -por muy desorientado que esté- tiene su mérito. El problema es cuando esa ventaja sólo se mantuvo 20 minutos.

Antes de la repentina expulsión de Coke, el técnico había retirado a Boateng para meter a Dwamena, manteniendo así dos delanteros y zanjando el debate sobre si lo verdaderamente recomendable era inyectar más músculo en el medio del campo con Doukouré. Para muchos, eso hubiera sido lo correcto y hasta lo más recomendable teniendo en cuenta que a un entrenador se le pide siempre que vaya por delante de los acontecimientos, pero entonces Paco hubiera traicionado sus propios principios. Quizás a la próxima lo haga y no le vaya tan mal.