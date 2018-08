Paco López y Marcelino: «Somos dos equipos parecidos» Rueda de prensa conjunta Marcelino y Paco Lopez previa al derby Levante Valencia CF. / Jesús Signes El técnico del Levante y del Valencia destacan las similitudes entre ambos conjuntos y se resignan al horario del encuentro ALBERTO MARTÍNEZ Viernes, 31 agosto 2018, 14:35

Paco López y Marcelino García Toral se conocen perfectamente. Y tienen una idea de fútbol semejante. El domingo, en Orriols, el Levante y el Valencia medirán sus fueras en un atractivo derbi. «Veo bastante similitud entre ambos equipos. Nos ubicamos en el campo de forma similar y tenemos conceptos similares. Los jugadores otorgan diferencias pero hay similitud», ha afirmado el entrenador blanquinegro. En la misma línea se ha pronunciado el técnico granota: «Los dos equipos se parecen en que buscan la portería rival».

Tanto Paco López como Marcelino han lamentado que la Liga haya rechazado la posibilidad de modificar el horario del partido, que arrancará a las 12 del mediodía. «Estamos aquí para aceptar los horarios que se nos ponen y no somos quién para cambiarlo. En mi caso, no lo comparto. Veis el calor que hace fuera. Nos toca jugar en esta situación y creo que se podría haber evitado. Los aficionados creo que tampoco lo van a pasar nada bien por el calor», ha avisado el preparador asturiano. El de Silla también se ha mostrado disconforme: «Si nos hubiesen preguntado a nosotros, habríamos elegido otro horario. Por el bien de los jugadores, de la afición y del espectáculo. Toca aceptarlo y dar el máximo».

El Levante recupera a dos futbolistas para la causa: Emmanuel Boateng y Simon Moses. El Valencia, por su parte, ya dispone de Guedes. Marcelino no ha aclarado si podrá contar con el portugués. «¿Si sería un sorpresón convocarlo? No tanto. Tenemos que valorar si está en condiciones. No ha hecho una pretemporada habitual y eso limita su preparación. Mañana tomaremos una decisión definitiva».

El conjunto granota está a punto de cerrar su plantilla con el fichaje de Borja Mayoral. Durante los últimos días, Paco López ha hablado personalmente con el delantero madrileño para convencerle: «Es cierto que está todo muy encaminado, pero hasta que no se firma es complicado. Estaba el tema de Mayoral e hicimos lo que creímos que teníamos que hacer. Yo como entrenador hice lo que estaba en mi mano. Pero hay que ser respetuoso con los tiempos».

El Valencia no va a realizar ninguna incorporación en el último día de mercado. «Tenemos una gran plantilla. Decir lo contrario sería mentir. Entre todos hemos hecho un grandísimo trabajo. Tenemos que darlas gracias a Peter Lim por este último esfuerzo en la contratación de Guedes. Es un terma personal y ha tenido una influencia grande. Hemos intentado fichar perfiles de futbolistas complementarios. La plantilla está cerrado salvo una posible salida, la de Nacho», ha admitido Marcelino, quien ha valorado la convocatoria de Gayà con España: «Nos alegramos mucho de que haya ido a la selección, al igual que Rodrigo. Tener internacionales es un orgullo».

El Valencia conoció ayer el grupo de Champions League en el que queda encuadrado. Deberá medirse a Juventus, Manchester United y Young Boys. «Es un grupo muy difícil. Tan difícil como atractivo. Queríamos llegar a la Champions y vamos a ir a dos grandísimos escenarios. Pero tenemos mucha ilusión. Vamos a intentar incomodarles. Y tenemos la ilusión de competir y pasar. Vamos con todas las ganas. Podemos competir de tú a tú con ellos», ha concluido Marcelino.