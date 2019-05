Paciencia y mantener la puerta a cero «Hay que atar como sea a Messi, ver quién se encarga. En estos casos, Di Stéfano nos decía: 'Jugaremos diez contra diez'» Miércoles, 15 mayo 2019, 08:15

Creo que el Valencia está ante una oportunidad histórica para ganarle una final al Barcelona, no va a tener otra igual de clara. No se trata de plantear el partido de alguna forma determinada, sino de que quieran los jugadores. Va a ser un partido parejo como la final de Copa que jugamos nosotros contra el Real Madrid en 1979. Todo el mundo le daba a ellos como favoritos, pero nosotros fuimos al Calderón y les vencimos. Pienso que en esta ocasión es imprescindible hacer lo mismo: salir en Sevilla a disputarlo de tú a tú, sin miedo y esperar a que pase el partido.

Va a ser necesario jugarlo con paciencia, porque el Valencia esta claro que tiene gol y cualquiera de sus futbolistas lo puede hacer. Hay que estar más formados en defensa, que a veces se despistan. Pero no tener prisa. El Barcelona va a jugar con depresión y eso es una ventaja. Le va a pasar factura la eliminación en Champions y el equipo tiene que saber aprovecharla.

Por lo que oigo y veo, de verdad que yo doy favorito al Valencia. Le puede ganar perfectamente, y de hecho debe ganarle. Pero ha de jugar sin miedo ni temor. Mantener a cero la portería y para ello hay que estar concentrados tanto en la defensa como en el centro del campo.

Todo el mundo habla de Messi. Está claro que es el único que puede sacar las castañas del fuego al Barcelona aunque, por lo que leo, parece que no está en su mejor línea y que se encuentra un poco bajo de moral

Hay que atar como sea a ese jugador, es el único puede desarticular al Valencia. Marcelino ahí debe preocuparse de quién se va a encargar de él. Que juegue a su aire es una equivocación. Hay que anularle, no lo puedes dejar a sus anchas porque si no te destroza. En esos casos, Di Stéfano nos decía: 'Vamos a jugar diez contra diez'.

¿Qué hacía yo con Cruyff o Maradona? No lo puedes dejar a su aire, alguien tiene que frenarlo. Yo creo que si anula a Messi, el Valencia tiene al 90% ganada la Copa. Un marcador, que no lo pueda dejar ni a sol ni a sombra y aburrirlo. Ahora, si lo dejas a su ritmo, como él quiere, te destroza en cualquier jugada. Por eso el Valencia tiene que pensarse muy mucho en cómo hacerlo. Ya digo que no va a tener una oportunidad como esta.