Óscar Suárez, entrenador del Valencia Femenino: «Quise estar en el Valencia porque aquí, ahora, la norma es ganar» Óscar Suárez, en la ciudad deportiva de Paterna. / damián torres «A mi versión anterior le hubieran expulsado alguna vez. Hay partidos en los que me sujeto para transmitir tranquilidad a las jugadoras», admite TONI CALERO VALENCIA. Lunes, 22 octubre 2018, 00:25

Vivió una primera experiencia como técnico del Valencia Femenino (2009-2011), antes de coordinar la Academia del club blanquinegro y emprender una nueva vida en Estados Unidos como director de metodología del Columbus Crew. Este verano sonó el teléfono y Óscar Suárez tan sólo tardó 15 segundos en decir sí a la propuesta de hacerse cargo de un proyecto que ha crecido como la espuma en los últimos años. El objetivo, mejorar la quinta plaza cosechada la temporada pasada en la Liga Iberdrola. El reto: alcanzar las cotas más altas de la historia del Valencia Femenino.

-¿Qué sensación le deja estos primeros compases de competición?

-Necesitábamos estas primeras cinco jornadas para tener las sensaciones reales de lo que podemos aspirar este año. Nos deja, a nivel numérico, un regusto no lo suficientemente bueno. En lo que son sensaciones de trabajo de campo, del día a día y lo que el equipo propone, salvo el día del Granadilla que no estuvimos, en el resto de partidos el equipo ha hecho lo que estamos trabajando. Falta el acierto. Si no estuviéramos generando ocasiones, sí que tendríamos algo más de lo que preocuparnos. Falta acertar con el producto final. Tenemos que mejorar, pero por lo menos sabemos qué es lo que hay que mejorar.

«Somos un equipo más en la ciudad deportiva; no hay muchos clubes en la Liga con nuestros recursos»

-¿El equipo está tranquilo?

-No nos engañemos, el equipo tiene un punto de... no sé si decir ansiedad. Insatisfacción seguro porque tenemos esa ambición que te lleva siempre a ver números. Si sólo vemos números el cuerpo que se te queda no es bueno. Esa sensación de que tenemos menos de lo merecido no digo que no estás bloqueando pero sí tenemos un punto de insatisfacción que queremos eliminar.

-¿Ha mejorado tanto la clase media de la Liga?

-Leí a Sánchez Vera, el entrenador de un Atlético que lo ha ganado todo, y decía que cuesta mucho ganar los partidos. Sobre todo cuesta mucho hacer el primer gol. Ahora tarda en llegar y aunque hay algún resultado abultado, no es la norma.

-El equipo ha arrancado con sensaciones similares al masculino. Ha competido prácticamente en todos los duelos pero sólo lleva seis puntos en cinco partidos.

-La realidad es la que es. Uno siempre tiene los puntos que merece, por mucho que diga que merece más. El trabajo lo estamos poniendo y no tengo ninguna duda que cuando se traduzca en los partidos llegarán los puntos de tres en tres.

-Encajan pocos goles.

-Pocas veces, sobre todo, porque de cinco partidos sólo hemos encajado en dos. Estoy especialmente contento por ello, la propuesta que tenemos para ganar los tres puntos es exponernos bastante. Nosotros vamos al intercambio de golpes y no estamos materializando mucho pero no estamos concediendo tampoco. Me tranquiliza porque eso habla mucho de la convicción de las futbolistas. Saben que cuando salen al campo el equipo tiene una propuesta de mucha exposición. El hecho de que nos estemos comportando con esa fortaleza defensiva me hace pensar que el equipo está creciendo.

-¿El equipo necesita más de Mari Paz Vilas, Coleman o Karpova?

-El equipo necesita gol y si piensas en gol te vienen enseguida dos, tres, cuatro futbolistas. Pero no depende únicamente de ellas, también de que el balón les llegue en unas condiciones más favorables porque con la calidad que tienen, tendrán más probabilidad de marcar. Al final, es una responsabilidad compartida.

-Cuando fichó dijo que ya no era el mismo entrenador. ¿En qué ha cambiado Óscar Suárez?

-No soy el mismo entrenador ni tampoco estoy en el mismo contexto. Anteriormente teníamos un proyecto en el que yo no tenía tanta experiencia, casi cualquier mini éxito o cualquier resultado favorable era fabuloso y ahora es justamente lo contrario. Afortunadamente el club está en una posición en la que cualquier cosa que no sea la victoria tiene la misma relevancia. Quiero pensar que he cambiado mi forma de asumir estos retos, soy una persona más serena. Seguramente mi yo anterior, con la situación que tenemos, hubiera estado mucho más irascible en el campo. En mi etapa anterior me expulsaron cuatro veces en dos años y ahora no me han expulsado, aunque mi versión anterior hubiera ido a la calle más de una vez porque la adrenalina... Hay partidos en los que me he sujetado bastante para transmitir tranquilidad a las futbolistas, mi versión anterior les hubiera generado más estrés.

-¿Cuánto tiempo tardó en decir sí a la propuesta del Valencia?

-Quince segundos. Fue algo relativamente rápido porque por una decisión familiar teníamos claro que el deseo de volver estaba ahí. Lo ideal era regresar pero yo iba a continuar allí trabajando. En menos de un mes apareció toda esta situación y egoístamente era una oportunidad inigualable para poder volver a un sitio donde estaba muy a gusto, donde conozco a las personas...

-Y el salto de nivel del Valencia femenino respecto a su primer etapa, ¿le motivaba o pensó que sería mucho más difícil?

-Es una de las cosas que valoré en positivo. Como entrenador tengo mi ambición y quiero estar en un lugar donde la norma sea ganar. Así lo entendí cuando me lo dijeron y se lo intento transmitir a las jugadoras. Lo normal aquí debe ser ganar. Por eso sólo hemos perdido uno pero estamos nombrando palabras de insatisfacción, ansiedad... Si no fuera por la ambición del club y la que nosotros mismos nos imponemos, no estaríamos así porque somos octavas. No es el discurso que quiero enarbolar.

-¿Hay tres equipos (Atlético, Barça y Levante) inaccesibles?

-Está claro que, no sé si decir dos, tres equipos, va a ser difícil que en una carrera a 30 jornadas se les aguante el ritmo. ¿Inaccesible competir contra ellas? No. Otra cosa es mantener el ritmo. Nosotras tenemos que ser competitivas contra todos los equipos, tanto los de la parte alta y como los de la parte baja.

-¿Qué objetivos se marcó?

-El objetivo tiene que ser, como club y plantilla, mejorar lo inmediato. Partimos de una quinta posición y debemos mejorarla. Y el reto creo que igualar lo mejor que se ha conseguido aquí, una tercera posición en Liga, una final de la Copa de la Reina... Ese sería el reto.

-¿La composición de la plantilla le deja plenamente satisfecho?

-Sí. El bloque del año anterior creo que tenía el empaque que necesitaba y aquellas posiciones que queríamos reforzar creo que han venido a sumar. Los fichajes nos aportan algo de lo que la plantilla carecía el año anterior. Estoy satisfecho.

-¿Y alguna de las muchas bajas del verano le escoció especialmente?

-Desde el momento que tengo una jugadora que es más que capaz y que tiene jerarquía y suficiencia para considerarse titular, no echo de menos a nadie. No tengo ninguna posición en la que yo diga: no tengo una futbolista de garantías.

-Hay un bloque de muchos años y eso no es cualquier cosa.

-Aquí hay jugadoras que se encargan de decirles a las nuevas dónde están llegando. Les empapan de la cultura de club. El clima del vestuario es fenomenal. Ese grupo de jugadoras que llevan más años son las mejores embajadoras.

-¿Qué le parece el proyecto del Levante?

-Como todo, hay que analizarlo con números, no puedo hablar de sensaciones. El inicio ha sido como esperaban, entiendo, pero igual que pido paciencia y prudencia para juzgar nuestro proyecto, yo quiero llegar a mayo para ver dónde está colocado todo el mundo. Es pronto para saber cuántos equipos vamos a ser capaces de aguantar a los dos purasangres (Atlético y Barça).

-El Femenino se ha hecho con un espacio, físico y emocional, importante en la ciudad deportiva...

-Yo tuve la suerte de, al margen de entrenar al femenino, estar con el Mestalla y coordinar la Academia dos o tres años. He visto la evolución y no me extraña nada. Me satisface mucho ver que nosotras somos uno más del día a día en la ciudad deportiva. A nadie le extraña que hagamos uso prioritario de algunas de las instalaciones porque así tiene que ser en función de la relevancia en la que cada uno está. Estamos en una competición muy exigente que requiere de recursos que estén a nuestra mano y así ocurre. No hay muchos clubes de la Liga que tengan todos estos recursos a mano.

-¿Y cómo ha visto, desde la distancia, la evolución del fútbol femenino en los últimos años?

-El consumidor del proyecto sí está demandando que haya un par de eventos al año, por ejemplo los que se vivieron en Mestalla o el Ciutat, que den cariño. Tampoco podemos pensar en jugar en Mestalla todos los partidos, hay que ser sensatos. Debemos disfrutar del Puchades, que es muy cómodo, nos viene muy bien y tenemos que conseguir que poco a poco se quede pequeño antes de pensar en otros escenarios.