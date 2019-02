«No hubo orden a Kondogbia y la sanción nos parece excesiva e injusta» Kondogbia, durante el partido en Celtic Park. / efe/robert perry El técnico admite la importancia de Garay en la plantilla y asegura confiar plenamente en Jaume, que será titular en la semifinal de Copa T. C. J. Domingo, 24 febrero 2019, 00:07

En el Valencia todavía escuece la dura sanción de la UEFA a Geoffrey Kondogbia. No sólo porque desde todos los estamentos del club se sigue defendiendo la inocencia del francés, sino porque en los últimos años ha habido situaciones idénticas que no han sido castigadas con tanto rigor. Marcelino ya expresó su disconformidad cuando la UEFA abrió expediente a Kondogbia por forzar la amarilla en el duelo de Glasgow y ayer, ya consciente de la sanción que impide al centrocampista jugar los octavos de la Europa League, se movió en los mismos argumentos de defensa.

«Respetamos la sanción, pero nos parece excesiva. No hubo una orden, simplemente el futbolista toma una decisión», explicó Marcelino sobre la amarilla que Kondogbia vio cuando el marcador estaba 0-2 a favor del Valencia. «No estamos de acuerdo con la sanción y creemos que no es justa aunque tengamos que aceptarla», culminó el técnico, quien recordaría que el club debe valorar los pasos a seguir. Son claros: el Valencia va a recurrir ante la UEFA para que rebajen los partidos de sanción (tres, teniendo en cuenta que ya se perdió el de la vuelta ante el Celtic por acumulación de amonestaciones) impuestos a Kondogbia.

En el duelo europeo del pasado jueves cayó lesionado Garay, una baja muy sensible para el Valencia en un tramo de temporada vital. «Garay es un jugador muy importante en este equipo y hablo desde el día en que llegué. Esta temporada está teniendo menos lesiones, más continuidad y está rindiendo más. En cualquier caso, recuperamos a Gabriel y no quedamos tan limitados. Tenemos plena confianza en los jugadores que están disponibles», reconoció Marcelino, algo más aliviado porque según él, Garay no sufre «la situación más preocupante que se podía dar y no tardará muchas semanas en volver con nosotros».

Marcelino, por cierto, confirmó que Jaume será el portero titular en la semifinal copera ante el Betis: «Jaume va a jugar, tenemos plena confianza en él y él en su mismo. Las situaciones dentro están habladas y consensuadas y sabemos cada uno lo que piensa».

Hoy, ante el Leganés, Neto estará bajo palos en un partido en el que Marcelino espera «no influya el duelo de Copa ante el Betis». «Nos negamos a que influya. Es nuestra idea como cuerpo técnico intentar centrar toda la atención en este partido. Luego tenemos cuatro días hasta el jueves, tiempo suficiente para recuperarnos. Ganar al Leganés sería un golpe moral muy importante y a nivel competitivo, demostrar que estamos bien», zanjó el técnico, quien ha admitido no conocer demasiado bien al FC Krasnodar, próximo rival europeo. «Será más difícil de lo que pueda parecer», concluyó.