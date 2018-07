Fútbol Oltra: «El Valencia quiere igualar el fútbol femenino al masculino» Anil Murthy tras la reunión. / L.P. La vicepresidenta del Consell tiene una reunión con Anil Murthy sobre la situación de la escuela de niñas JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Miércoles, 11 julio 2018, 17:52

Una hora han estado reunidos cara a cara Mónica Oltra y Anil Murthy. La vicepresidenta del Consell se ha interesado por la situación que mantiene el Valencia con la escuela de fútbol femenino, después de que este año haya decidido el club prescindir de todos los equipos de pago que formaban la cantera. En chicos, el Valencia mantiene sus equipos de base pero a los niños no les cuesta dinero. En cambio, las niñas sí pagan y sólo un 10% de ellas (18 en concreto) están becadas. Junto a Murthy estaba Pablo Mantilla y José Luis Zaragosí, representantes de la Fundación, órgano que se encarga de tutelar el organigrama de fútbol femenino.

A la salida de la cita, Murthy no ha querido responder a las preguntas de los periodistas y ha sido Oltra la que ha trasladado el compromiso del club en seguir avanzando a la hora de potenciar la línea de fútbol de mujeres. «En cinco años han multiplicado por seis el presupuesto -se refiere al Valencia-. Hay que seguir avanzando en este tema. Aumentar las niñas que pueden estar becadas, es la línea que van a seguir. De un día para otro no pueden asumir la igualdad. Hay equipos de Primera que no tienen equipo femenino. Vamos a seguir avanzando, para ir igualando poco a poco el fútbol femenino con el masculino», ha manifestado la vicepresidenta.

«Tienen en mente ir avanzando en las becas. Me gustaría que viviéramos en una sociedad igualitaria en general. Se están haciendo esfuerzos y en un tiempo más corto iremos mejorando en este tema«, ha apuntando también Mónica Oltra.