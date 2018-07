Oltra enmienda a Compromís Oltra, Murthy y Moya, ayer antes de la entrevista. / lp La vicepresidenta dice que no es quién para pedir explicaciones tras hablar con Anil Murthy sobre el pago de las niñas para jugar J. C. V. Jueves, 12 julio 2018, 00:46

valencia. A Mónica Oltra, además de su papel como vicepresidenta del Consell, le tocó ayer ponerse el mono de trabajo y enmendar el desliz cometido por su propio partido. La explosión verbal de la diputada de Compromís, María Josep Ortega, en referencia a la situación de pago de las niñas que juegan en la cantera del Valencia (teniendo en cuenta que el club, en chicos, ahora sólo tiene a los becados), forzó a que Oltra sentara en su mesa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al presidente valencianista, Anil Murthy, para someterle poco menos que a un test de buena conducta.

Murthy se presentó con apoyos de la Fundación (José Luis Zaragosí y Pablo Mantilla) y cuentan que en el encuentro, la vicepresidenta (estaba en compañía del director general del deporte, Josep Miquel Moya) rebajó de manera considerable el tono punzante exhibido por su diputada. El hecho de que el Valencia haya multiplicado por seis en los últimos cinco años el presupuesto destinado a los equipos de chicas refuerza el espíritu que impulsó en ese sentido Layhoon. Es más, hasta Oltra valoró que los tres equipos valencianos de la élite en chicos (Valencia, Levante y Villarreal) cuenten con sección femenina, algo que no todos los clubes de Primera tienen.

No es la primera vez que Oltra y el Valencia chirrían, a pesar de que la vicepresidenta se mostró encantada hace pocos días en el acto de presentación de las camisetas del centenario. Cuando el club decidió que el derbi con el Levante se jugara en Paterna y no en Mestalla, se escucharon voces de protesta del lado institucional.

Ayer, Oltra rebajó el discurso y aunque en sus declaraciones apuntó que el motivo de la reunión fue la labor social que se hace desde la Fundación del Valencia en favor de los más necesitados, lo cierto es que se habló del porqué pagan las niñas (hay 18 becadas, un 10% del total) y no los niños. «No soy quién para pedir explicaciones, no es mi estilo. Iba a informarme. Nos han expresado el esfuerzo que hacen por el fútbol femenino. Hay que seguir avanzando en este tema: aumentar las niñas que pueden estar becadas, es la línea que van a seguir. De un día para otro no pueden asumir la igualdad. Vamos a seguir avanzando, para ir igualando poco a poco el fútbol femenino con el masculino».

Sobre esa argumentación giraron todas las respuestas de Oltra, marchándose Murthy sin aportar su punto de vista. «Tienen en mente ir avanzando en las becas. Me gustaría que viviéramos en una sociedad igualitaria en general».