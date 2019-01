El objetivo: salir vivo del campo de batalla Ferran Torres y Cheryshev, en un entrenamiento en Paterna. / irene marsilla Ferran lidera el cambio de ánimo de un Valencia que ya ganó en GetafeCoquelin es baja por una lesión en el aductor y Marcelino podría cambiar de sistema como ya hizo en Vitoria por esta misma causa JUAN CARLOS VALLDECABRES Martes, 22 enero 2019, 01:38

Si alguien creía que el sorteo de cuartos de Copa fue benévolo para el Valencia, que se vaya quitando la idea de la cabeza y que preste atención a lo que esta noche pueda suceder en el Coliseum. Un Getafe-Valencia como el de hoy, con una eliminatoria a cara de perro, promete tensión -por decirlo suavemente-, circunstancia que se alargará incluso hasta el pitido final del encuentro de vuelta en Mestalla. Es el de este martes esa clase de partidos que, como se decía popularmente antes, conviene dejar en el vestuario las botas multitaco y calzarse las de aluminio por si acaso. Se trata de un duelo en el que no van a existir concesiones por ninguna de las partes. Que le pregunten por ejemplo a Damián Suárez, un tipo capaz de zarandear, golpear y amedrentar a cualquier rival en el mismo terreno de juego ante la obstruida mirada del árbitro y tener ganas después para encararse con el entrenador rival -en este caso Uría, el ayudante de Marcelino- al acabar el partido.

Al Valencia le toca ir hoy a la 'guerra'. En Getafe siempre pasa algo. Nadie duda además de que los blanquinegros se encontrarán hoy con un ambiente hostil. Es más probable que no haya sentado nada bien el discurso que hizo ayer Marcelino incidiendo en la dureza del rival (no es la primera vez que se escucha esta versión con otros portavoces y siempre hablando del Getafe), en un mensaje que además de recordatorio tiene una función de advertencia al colegiado. No habló del dato en concreto pero sí comentó que el Getafe era uno de los equipos que más faltas hacían en Primera. No es de los que más faltas hacen, es el que más, con una media de casi 18 infracciones señaladas por jornada (tiene a Arambarri y a Mata entre los diez futbolistas que más faltas hacen, con Damián muy cerca de ese 'selecto' grupo). El Valencia está, por ejemplo, en la novena posición, siendo Carlos Soler el más penalizado.

A esa circunstancia de exigencia se le añade ahora la desgraciada ausencia de Coquelin (la idea es recuperarlo para el sábado porque tiene molestias en el aductor izquierdo). El Valencia se ha quedado sin gladiadores en el centro del campo. Al no estar tampoco Kondogbia, al técnico no le queda otro remedio que reconstruir el parapeto con Wass o Soler para acompañar a Parejo en la zona de cocción, o apostar por un cambio de sistema (3-5-2) como hizo en Vitoria cuando también eran baja por lesión los dos centrocampistas franceses. Es una posibilidad que el asturiano no la cerró del todo, en parte porque el experimento contra el Alavés le salió al final defectuoso: 2-1.

Por cierto, tanto Kondogbia como Guedes están mejorando la previsión que se estableció en un primer momento en sus respectivas recuperaciones. El portugués visitará mañana al médico que le operó en Oporto (doctor Vieira Amandio) de las dos hernias en la pared abdominal que padecía y que le han hecho perderse ya ocho partidos.

El equipo viaja esta misma mañana y lo hará con Ferran Torres señalado. El de Foios ha pasado de estar dándole vueltas a si lo mejor era quedarse o plantear una salida a convertirse en la alegría en este desnutrido mercado de invierno. Dos goles le han servido al extremo para reafirmar su valía en este proyecto. En Getafe, en Liga donde el Valencia ganó 0-1 con gol de Parejo de penalti, Ferran sólo actuó un minuto. Hoy lidera de alguna manera la transformación del equipo.