Nuevo reto: frenar al equipo más goleador

valencia. No ha podido llegar en mejor momento la reconversión interna del Valencia. Si el Valencia en Old Trafford escaló un par de peldaños en su fútbol se debe sobre todo a la mejoría apreciada en defensa, una cuestión que venía persiguiendo con insistencia Marcelino prácticamente desde que comenzó la temporada. No estaba bien el equipo en esa faceta y prueba de ello es que cuando ha subido su nivel, la recompensa ha sido impactante.

Con seis goles encajados en los siete partidos disputados en Liga, la estadística no es del todo tan mala ahora. Pero el domingo viene el equipo que tiene el gol como máximo exponente. El Barça es el equipo más realizador de Primera, gracias a esas 18 dianas conseguidas en estas primeras siete jornadas disputadas.

La estadística del equipo liderado por Messi es, como era de esperar escalofriante, con una media de dos goles y medio por partido.

En el Barça, la confianza ha crecido todavía un poco más después de la exhibición en la última cita de la Liga de Campeones. En especial lo que hizo Messi. Con cinco goles en dos partidos, es inevitable relacionar su obsesión personal por un título que le motiva -el de Champions- como ningún otro, especialmente mucho más que los trofeos individuales. Incluso consensuó el pasado sábado con Ernesto Valverde un descanso de inicio que antes nunca había querido. Quiso llegar a Wembley a tope y así noqueó al Tottenham.