Valencia CF El nuevo estadio del Valencia CF, pendiente del mercado inmobiliario Alemany confía en que haya movimientos en los próximos meses TONI CALERO Valencia Miércoles, 12 septiembre 2018, 13:56

Hace cinco meses el Valencia contrató la ayuda de la consultora Deloitte para avanzar con el nuevo estadio. «Diría que la novedad fundamental es que Deloitte está trabajando y entendemos que se han de producir movimientos en el mercado inmobiliario», ha explicado sobre el asunto Mateo Alemany. No hay avances concretos en cuándo o cómo se trasladará el Valencia al campo de Cortes Valencianas y continúa el club a la espera de que aparezca un comprador para las parcelas.

«Mientras no exista una financiación concreta, no se van a iniciar las obras. Todo está supeditado a una oferta por Mestalla, si no, no se dará ese tránsito», ha recordado el director general del club, que aún así afirma que el Valencia aún está en plazos de cumplir sus obligaciones con el ayuntamiento. «No serán necesarias las prórrogas», insiste Alemany, que ha asegurado que el Valencia cumplió con este verano con el primero de los pagos a Bankia.