La nueva grada de animación luce vacía el día de su estreno Ferran, Soler, Guillamón y Kang In, jugadores de la Academia que han triunfado este verano. / j. m. JAVIER GASCÓ Domingo, 11 agosto 2019, 00:28

La Avenida Suecia, teñida de camisetas blancas del centenario y, sobre todo, negras de la actual temporada, esperaba al Valencia entre cánticos de '¡Campeones, campeones!' con los que entraron los jugadores a Mestalla. Los abanicos fueron el atuendo más común en una tarde en la que el sofocante calor no dio tregua. En el interior, la megafonía mejorada no pasó desapercibida ni en la grada ni el palco, donde Anil Murthy comentó con Kim Koh las claves del avance. El nuevo sonido no pudo paliar el silencio de la grada puesto que otra de los aspectos destacados de la presentación fue la ausencia de gente y, por tanto, de cánticos de la nueva grada de animación, que lució desierta durante todo el enfrentamiento.

La remodelación de la Grada Joven por parte del Valencia no tuvo el mejor estreno posible y fue motivo de debate en muchos corrillos de la grada. El silencio, junto a un grupo muy reducido de aficionados, fue el único ocupante de lo que en su día fue el espacio más atronador del estadio. Ante la falta de un director de orquesta definido, fueron los distintos sectores del estadio los que pusieron la nota musical a la presentación.