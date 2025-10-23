El Nou Mestalla contará con más de 500 m² de pantalla circular La compañía MaxAmaze implementará en el futuro estadio del Valencia una infraestructura integral de primer nivel de luces con tecnología LED para el terreno de juego y pantallas gigantes para videomarcadores

El Valencia sigue trabajando poco a poco en su futura mudanza al Nou Mestalla y este jueves ha anunciado un acuerdo con la compañía MaxAmaze, que implementará una infraestructura integral de primer nivel de luces con tecnología LED para el terreno de juego, más de 500m² de pantalla circular a la altura del primer y segundo anillo, pantallas gigantes para videomarcadores y más de 600 pantallas HD para el hospitality.

MaxAmaze, partner de experiencias para organizaciones deportivas visionarias, se une al Nou Mestalla como 'Founding Partner', la categoría más destacada a nivel de alianzas vinculadas exclusivamente al nuevo estadio, según asegura el club blanquinegro en su comunicado. «Juntos, MaxAmaze y el Valencia convertirán el Nou Mestalla en un ecosistema vivo e inmersivo, capaz de ofrecer una atmósfera única que llevará el factor ambiental de nuestra futura casa al siguiente nivel», aseguran.

La empresa desempeñará un papel clave desde el inicio del proyecto integrando soluciones tecnológicas interactivas que conectarán de forma fluida la luz, el sonido y las pantallas LED dinámicas. Desde la apertura del Nou Mestalla, prevista para el verano de 2027, «esta colaboración proporcionará una experiencia audiovisual definitiva que nuestro aficionados y visitantes podrán disfrutar en cada partido y en cada evento», cuentan desde el Valencia.

Como parte de este acuerdo a largo plazo, MaxAmaze diseñará e implementará una infraestructura tecnológica totalmente integrada que incluirá 300 proyectores LED que cumplirán con los estándares más exigentes de LALIGA, UEFA y FIFA. También habrá más de 500 m² de paneles LED perimetrales de 360° (pantalla circular tipo 'ribbon') rodeando el terreno de juego a la altura del primer y segundo anillo, ofreciendo contenido dinámico y nuevas oportunidades comerciales. Además, se colocarán dos pantallas de vídeo LED gigantes detrás de las porterías Norte y Sur.

También habrá pantallas de vídeo LED exteriores para la Fan Zone del Nou Mestalla, que contará con un sistema de audio inmersivo con 200 altavoces en configuración line-array, amplificando el latido del club, y se instalarán más de 600 pantallas HD en las zonas de hospitalidad y lounges. Esta decidida apuesta por la tecnología, además, será gestionada mediante un sistema de control centralizado diseñado específicamente para el Nou Mestalla, «garantizando que cada partido y evento sea un espectáculo audiovisual desde el primer instante», dice el Valencia.

«Nos apasiona crear la mejor experiencia posible en los estadios, dondequiera que trabajemos en el mundo. Pero el reto que afrontamos junto al Valencia es realmente especial. Los aficionados llevan más de un siglo acudiendo a Mestalla, y el estadio tiene una profunda conexión histórica con sus seguidores y con la ciudad. Nuestro cometido es utilizar nuestro conocimiento, experiencia y sensibilidad para asegurarnos de que el Nou Mestalla capture la auténtica esencia de Valencia, llevando al mismo tiempo la experiencia del aficionado al siguiente nivel», asegura Klaas De Coster, CEO de MaxAmaze.

Por su parte, Javier Solís, director general del Valencia, ha hecho las siguientes declaraciones: «El Nou Mestalla va a permitirnos la posibilidad de dar un salto a todos los niveles y la tecnología va a jugar un rol muy importante. MaxAmaze ha estudiado a fondo el proyecto, están encantados con el potencial de nuestro futuro estadio y nos han hecho una propuesta personalizada que está alineada con nuestra visión de convertir el Nou Mestalla en un estadio referente en Europa y que hará de cada partido y cada evento una experiencia emocionante e inmersiva para nuestros aficionados».