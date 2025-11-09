Las notas de los jugadores del Valencia-Betis: Rioja salva la quema

El Valencia mejoró su presencia ante el Betis al juntar tres centrocampistas y prescindir de un delantero. Pese a ello, sigue mostrando fragilidad defensiva y ... no termina de ser resolutivo del todo.

Agirrezabala Portero 5

El guardameta vasco tuvo uno de esos partidos en los que es difícil valorar a los porteros, puesto que apenas tuvo que aparecer. Los intentos del Betis se iban fuera o arriba, y la que tuvo el Cucho que fue dentro, poco más pudo hacer. Luego salvó otra ante el colombiano que fue decisiva, eso sí.

Thierry Lateral 4

El portugués volvió a cuajar un partido gris, en el que se le vieron las costuras atrás, donde sigue necesitando esa punta de velocidad que tenía antes de la lesión y que se le ha evaporado. No obstante, en su proyección ofensiva, mostró más valentía y dejó un par de apariciones buenas.

Tárrega Central 1

El central de Aldaia, ya lo hemos dicho más de una vez, es un jugador limitadillo con el balón en los pies, y el mejor ejemplo es la acción del gol del Betis. Se hizo un lío queriendo sacarla jugada cuando la jugada pedía un pelotazo y la perdió. En la transición, el Cucho no perdonó.

Copete Central 5

Hay veces que para un defensa lo mejor es que no se hable de él, es decir, que ni haya acciones positivas ni negativas. Y así fue el partido de Copete, que siempre está en el foco de la crítica. Ni bien ni mal. No hizo cagadas pero tampoco tuvo aciertos. Cumplidor y sumando minutos.

Gayà Lateral 6

El capitán consiguió cambiar su dinámica negativa y cuajó un buen encuentro en el que estuvo acertado tanto en la faceta defensiva con las coberturas como en la aparición ofensiva, poniendo un par de balones buenos desde la banda para nutrir a sus delanteros. Tiene que seguir así.

Pepelu Centrocampista 5

Mejoró al estar acompañado por Guerra y Almeida, lo que le permitía en salida de balón dar un paso atrás incrustándose entre centrales para ayudar a la salida de balón. De esa forma, el de Dénia sí consigue dar pases hacia delante y no tanto hacia atrás o en horizontal, y genera más.

Guerra Centrocampista 6

El más talentoso del Valencia tiene que ser potenciado y para ello hay que cubrirle mejor las espaldas, y eso lo hizo bien el Valencia reforzando la medular. El de Gilet mostró su buena visión de juego con pases acertados y estuvo activo en las disputas. Poco a poco va despertando su talento.

Almeida Centrocampista 6

El portugués actuó en esa posición de interior avanzado que no llega a ser tampoco un mediapunta y lo hizo de maravilla. Al bajar a recibir, permitía que Guerra subiera la línea y que el Betis se tuviera que hundir, generando espacios. Acierto total su aparición, hasta que se le acabó la pila.

Diego López Delantero 4

El asturiano se vio desplazado a la banda derecha con el cambio de dibujo y no se le terminó de ver del todo cómodo. Apareció poco en el juego del Valencia, que se focalizaba más en el costado izquierdo, y la que tuvo a bocajarro, fue detenida por una gran parada de Valles. Sin más.

Danjuma Delantero 6

El neerlandés, un día más, demostró que es el mejor jugador de la plantilla, al menos en cuanto a calidad individual se refiere. Tuvo dos ocasiones muy claras, una que le detuvo Valles en la que tardó quizá en definir, y otra de zurda potentísima que se estrelló con el larguero. Otro buen partido más.

Beltrán Delantero 4

El argentino, una jornada más, repite en el once inicial y nadie sabe por qué. Nueve partidos lleva con el Valencia y no ha dado ni una asistencia ni ha marcado un gol. Y es el delantero que venía para sustituir a Sadiq. Mucho trabajo y pelea, pero de cara a portería, que es lo que cuenta, nada.

Rioja Delantero 7

Sorprendió su suplencia y salió motivado desde el banquillo. Le puso garra y energía al equipo, marcando el gol del empate y generando peligro.

Hugo Duro Delantero 2

El madrileño volvió a salir desde el banco y no tuvo casi apariciones de peligro. Se peleó con los centrales y desquició al Chimy en el tramo final.

Raba Delantero 1

Poco que comentar del cántabro, que salió en los últimos minutos y apenas apareció en el juego. Minutos de la basura y nada destacable.

Santamaría Centrocampista 1

Casi le cuesta un disgusto al Valencia al ir a por un balón dividido que perdió, dejando vendida su espalda y propiciando una ocasión del Cucho.

Vázquez Lateral 3

Tuvo en sus botas la última ocasión para ganar el partido con una volea al segundo palo, pero la mandó al lateral de la red. No es lo suyo.

Corberán Entrenador 6

El técnico estuvo acertado escuchando a la gente que le pedía juntar a tres en el medio, y le salió bien la jugada. El Valencia luce mucho más así.