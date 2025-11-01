Las notas de los jugadores del Real Madrid - Valencia: Agirrezabala, el único que da la cara

Imagen paupérrima del Valencia de Carlos Corberán, que ni corre ni presiona, y cuando tiene el balón, es incapaz de avanzar líneas. La pasividad se ... paga caro, y más contra los mejores. Vergonzoso.

Julen Agirrezabala Portero 5

El único que medio se salva, porque el pobre poco puede hacer si sus compañeros le dejan vendido. Pudo detener un penalti, el de Vinícius, adivinando las intenciones del brasileño, que apuntó fuerte al medio y el vasco no se movió de su sitio. En los otros goles, no pudo hacer nada, imparables.

Thierry Rendall Lateral derecho 0

El portugués es un jugador fuera de forma y lejos del ritmo competitivo necesario para rendir en Primera División. Esa velocidad que tenía antes de la lesión la ha perdido tras un año sin jugar y se demostró ante el Madrid, que le buscaba las cosquillas. Llegó tarde y encima cometió penalti.

César Tárrega Defensa central 1

No es ninguna exageración decir que el de Aldaia es un central técnicamente justito, que se limita a hacer su trabajo y a no cometer errores, pero últimamente no está consiguiendo ni eso. Con una mano separada de su cuerpo provocó el penalti que abrió la lata y luego no pudo hacer más.

José Copete Defensa central 0

Es difícil explicar como un jugador que en el Mallorca daba buen rendimiento, pasa a fichar por el Valencia y se le olvidab cómo jugar al fútbol y cómo defender. Su posicionamiento en el segundo gol de Mbappé deja mucho que desear y se le nota hecho un flan mentalmente.

José Luis Gayà Lateral izquierdo 0

El capitán es, con diferencia, el jugador que peor está rindiendo en este Valencia. No es ya el jugador que era, y no pasa nada por decirlo. Sus mejores días están ya en el pasado y se antoja difícil, por no decir imposible, que regrese a ese nivel. La alternativa Vázquez tampoco convence.

Baptiste Santamaría Centrocampista 1

El francés debe estar pensando: ¿Dónde me he metido, con lo a gusto que estaba yo en mi país? De estar en equipos punteros de la Ligue 1, siendo un veterano fiable, a ser un trotador que apenas sabe controlar un balón. Que sí, no es lo mismo jugar contra el Amiens que el Madrid, pero...

Pepelu Centrocampista 0

'Horizontelu' en su máximo esplendor. El de Dénia se limitó a girar sobre sí mismo cuando recibía el balón, para acabar cediendo el esférico a un compañero en su misma línea o retrocediendo el juego hacia atrás. No arriesga y no lanza ningún pase ofensivo hacia delante.

Luis Rioja Extremo izquierdo 2

Es de lo poco salvable de este Valencia, porque es de los que al menos, le pone ganas y se le ve en los ojos que le importa lo que hace y que de verdad quiere hacerlo de la mejor manera posible. Pero no se le da. Y no pasa nada por decirlo. Está lejos de su mejor nivel y no encuentra su sitio.

Diego López Extremo derecho 1

El asturiano es un jugador plano, que no destaca ni por su velocidad, ni por su uno contra uno, ni por su regate. Es un futbolista astuto y peleón, pero eso sirve hasta cierto punto. Cuando recibe el balón, poco consigue hacer, y menos contra los mejores del mundo. No debería ser titular.

Arnaut Danjuma Delantero 2

El neerlandés fue una boya que estaba abandonada arriba. Se peleaba con los centrales del Madrid, pero por hacer algo, porque apenas le llegaban balones. Cuando tu mejor futbolista está incomunicado, no puedes esperar grandes cosas. Como a Rioja, no se le puede reprochar mucho.

Lucas Beltrán Delantero 0

El argentino fue sustituido al descanso después de firmar otro partido nefasto. Sigue sin ver portería, pero es que un delantero no puede estar jugando a 70 metros del área rival. Era prácticamente un mediocentro más. Así no puede hacer nada. El dibujo del Valencia no le ayuda nada.

André Almeida Centrocampista 1

El luso se ve obligado a jugar de segundo punta, en una posición donde no está cómodo. Debería jugar más atrás, en la base de la jugada.

Hugo Duro Delantero 0

El madrileño se enfrentó a su exequipo y no pudo hacer nada saliendo desde el banquillo. Entrega y sacrificio, y poco más. Abandonado.

Eray Cömert Defensa central 1

El suizo está sumando poco a poco minutos pero claro, se le está pareciendo mucho el curso al que tuvo en Valladolid, que acabó en descenso.

Jesús Vázquez Lateral derecho 1

Sí, no han leído mal, no es un error. Jugó por banda diestra como carrilero. Hizo lo que pudo, que tiene mérito al jugar en la banda contraria. Sin más.

Javi Guerra Centrocampista 3

Salió en los minutos de la basura y casi mete un golazo por la escuadra, pero el palo se lo impidió. Demostró que tiene que jugar sí o sí.

Carlos Corberán Entrenador 0

Un día más, insiste con un esquema que no funciona. Algún día igual le da por probar tres centrocampistas, que es lo que pide a gritos el equipo.