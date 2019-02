Una noche en la que dará igual la falta de puntería El problema del Valencia con el gol queda relegado ante el Celtic gracias a la seguridad en defensa que exhibe el equipo C. V. Miércoles, 20 febrero 2019, 00:16

Tanto se está hablando y con toda la razón del mundo del hecho de que el Valencia no le marca un gol ni a una portería de rugby y resulta que este jueves afrontará el partido sabiendo que importará bien poco si marca o no, porque le bastará con conseguir dejar su portería a cero o, como mal menos, perder por un 0-1 (los empates, lógicamente, también le benefician). El Valencia-Celtic de mañana puede resultar un mero trámite si los escoceses se muestran tan limitados y los blanquinegros tan inspirados como en el encuentro de ida. Si vuelve a jugar Neto -como ocurrió en el Celtic Park- a pesar de su lesión en el dedo, el meta brasileño tendrá la oportunidad de volver a dejar su portería a cero, por tercera vez consecutiva en Mestalla. Once han sido los encuentros en los que el Valencia en lo que va de temporada ha impedido a su rival marcar, algo que al principio llegó a preocupar y bastante a Marcelino.

Ese factor es lo que da un plus de tranquilidad a Marcelino, que ve cómo su equipo soporta mucho mejor el aspecto defensivo que el ofensivo. El Valencia es con 20 tantos el segundo equipo menos goleado de Primera, sólo superado por el Atlético con 17.

Precisamente esa fuerte convicción que tienen los valencianistas de medio del campo para atrás es lo que les sitúa prácticamente con pie y medio en los octavos de la Europa League. Para levantar ese 0-2 con el que acabó el primer duelo en terreno escocés, el Celtic tendría que conseguir por ejemplo un 0-3 mañana, marcador que no se ha dado aún esta temporada. Lo máximo que ha perdido el Valencia es el 0-2 de la Juve, y el 2-0 que consiguieron Espanyol y Real Madrid en Cornellà y el Bernabéu respectivamente.

Hay que remontarse a la temporada pasada para encontrar un marcador que de repetirse mañana dejaría fuera a los valencianistas. Se trata del 1-4 que consiguió el Real Madrid en Mestalla (el Barça ganó 0-2 en la semifinal de Copa). Sin embargo, en la anterior campaña (2016-17), el Valencia sí tuvo más registros que ahora le apartarían de la siguiente ronda europea: el Villarreal ganó 1-3, el Eibar 0-4 y el Celta 1-4 en los octavos de Copa.