Neto: «¿Messi? Me preparo igual para todos los rivales»
Viernes, 5 octubre 2018, 14:24

Neto Murara asegura no recordar el 'no-gol' de Messi de la pasada temporada, ese chut que entró por un error del portero y el árbitro no concedió. «Hace un año de eso, me acuerdo del partido contra el Manchester», ha afirmado el brasileño, que no prepara de forma especial el partido Valencia-Barcelona del domingo por tener enfrente a Messi.

«Le respetamos porque es uno de los mejores, pero me preparo igual con todos los futbolistas. Mis compañeros y yo tenemos esa mentalidad», garantiza Neto, que ha hablado sobre el paso al frente dado por el Valencia en las últimas semanas.

«No sé si es el mejor momento, pero es bueno. Venimos de un buen partido contra el Manchester, tenemos que estar tranquilos con el trabajo que hicimos y seguir por ese camino. Sabemos de las dificultades que entraña medirnos ante un rival contra el Barça», ha analizado el carioca, que pese a estar en el once ideal de la jornada en la Champions se ha caído de la convocatoria de su selección.

Como Marcelino hiciera en su momento, Neto ha destacado «la tranquilidad» que mantuvo el grupo cuando los resultados no llegaban: «Hay que dar la enhorabuena a todos los compañeros. Estábamos trabajando con mucha fuerza e intensidad y aunque salimos al campo pensando que todos los rivales tienen calidad para hacernos daño, al inicio quizás no nos preparamos de forma correcta».

El nivel de confianza ha aumentado en el Valencia y Neto asegura que el equipo «puede competir contra cualquiera». «En el fútbol a veces las cosas no salen como quieres. Han cambiado los resultados, las sensaciones son buenas y se respira de manera diferente. Tenemos la calidad para pelear contra cualquiera y seguir por este camino», ha apuntillado el brasileño.