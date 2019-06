Neto: «Me voy con la cabeza alta y el deber cumplido» El portero asegura que su fichaje por el Barça se basa en el deseo de un nuevo ciclo y la búsqueda de otros desafíos El brasileño da las gracias a la afición en su despedida como valencianista T. C. J. VALENCIA. Sábado, 29 junio 2019, 00:00

Todavía no se había manifestado Neto Murara desde que Valencia y Barcelona trenzaran el futuro del brasileño con el de Jasper Cillessen. Un día después de que el club azulgrana hiciera oficial su fichaje hasta junio de 2023, el guardameta utilizó las redes sociales para despedirse del valencianismo. En esas líneas sólo hubo espacio para la reivindicación -personal y grupal- de lo realizado durante sus dos campañas defendiendo la camiseta del Valencia y el agradecimiento a la afición blanquinegra. «Gracias por estos años Valencia, por el apoyo y el cariño que recibí y las conquistas que tuvimos juntos», escribió el brasileño, todavía de vacaciones y sin fecha fija para su presentación oficial como jugador del Barça.

Neto afronta un nuevo reto en el conjunto culé después de dos campañas como protagonista en el Valencia. El brasileño disputó 93 partidos (88 goles encajados) con las dos clasificaciones para la Champions League y el título de la Copa del Rey. En su despedida, Neto recordó cuando dio el paso de salir de una Juventus en la que vivía a la sombra de Buffon para gozar de protagonismo en el Valencia: «Hace dos años llegué al Valencia con el objetivo de ponerlo nuevamente en la Champions League. Me dediqué, trabajé dando lo mejor y me entregué para ese proyecto en el que poca gente creía. Lo conseguí. Yo conseguí junto a mis compañeros no una, sino dos clasificaciones para la Liga de Campeones».

A Neto, que el 19 de julio cumplirá 30 años, a priori le espera un rol secundario en el Barça, donde Ter Stegen es titular indiscutible. Aún así, el brasileño defendió su apuesta de cambiar de aires. «La vida se hace de ciclos y nuevos desafíos. Hoy me despido con la cabeza alta y la sensación del deber cumplido con ustedes. Llevo conmigo todas las experiencias vividas, el nacimiento de mi hija, los amigos que hice y el cariño que tuve», culminó Neto, quien no quiso incidir en los motivos por los que deja el Valencia.

El principal argumento que emana del club pasa por el enfado del brasileño por sus suplencias en los dos últimos encuentros de Liga (Alavés y Valladolid) y la final de la Copa del Rey, aunque Marcelino ya había dejado claro que el titular del torneo era Jaume Doménech. Neto entendió que no disputar esos partidos influyó decisivamente para quedarse fuera de la lista de Brasil de cara a la Copa América que se está jugando en estos momentos. Cuando futbolista y club apostaron por negociar una salida, apareció la posibilidad del trueque con el Barcelona. Y se dio el millonario intercambio entre Neto y Cillessen.