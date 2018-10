Neto: «No hay un buen momento para recibir al Barça, pero podemos competir contra cualquiera» Neto, durante su comparecencia de ayer en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. / EFE/Kai Försterling «Lo más importante es no dejar que las cosas nos presionen. No hay que comerse la cabeza porque el trabajo es bueno», argumenta el portero del Valencia T. CALERO Sábado, 6 octubre 2018, 00:39

valencia. Marcelino pidió «cabeza fría» cuando los resultados no llegaban y en Neto Murara encontraría uno de los futbolistas que mejor siguió el patrón. «Hay que dar la enhorabuena a todos los compañeros. Estábamos trabajando con mucha fuerza e intensidad aunque no conseguíamos ganar. Fue importante mantener la tranquilidad», admitió ayer el brasileño, satisfecho por el partido del Valencia en Old Trafford, ilusionado con la visita del Barcelona a Mestalla y sin signos de preocupación por quedarse fuera de la lista de Brasil. «Antes los resultados no eran los esperados y estaba con la selección. Ahora es al revés. Son cosas externas y no puedo preocuparme de cosas de entrenadores que no dependen de mí. Todo llegará. El trabajo que hacemos es de un nivel muy alto», aseguró.

El reto para Neto, incluido en el once ideal de la segunda jornada en la Champions, es mayúsculo: frenar al Barça de un Messi que el año pasado le marcó el 'no-gol', ese chut que traspasó la línea y no fue concedido por el colegiado. «No me acuerdo de esa jugada», dijo el carioca, quien afirma no centrarse en el peligro del '10' del Barça: «A Messi le respetamos porque es uno de los mejores, pero me preparo como lo hago con todos los futbolistas. Todos mis compañeros y yo tenemos esa mentalidad».

No sabe Neto si el Valencia atraviesa «por el mejor momento» desde que arrancara el curso, pero sí que el presente es bueno aunque no haya, según él, el día idóneo para recibir al Barcelona. «Venimos de un buen partido contra el Manchester, tenemos que estar tranquilos con el trabajo que hicimos y seguir por ese camino. Sabemos de las dificultades que entraña medirnos ante un rival como el Barcelona. No hay un buen momento para jugar contra el Barcelona, pero podemos competir contra cualquiera», destacó el brasileño, que ante la Real Sociedad detuvo un penalti clave: «Estudiamos mucho a los tiradores y ellos a nosotros. El nivel en los penaltis está subiendo mucho pero, además de estudiar, muchas cosas influyen en ese momento de tensión».

El brasileño está convencido de que Mestalla será otra vez un «factor clave» en el partido de mañana y espera que a la mejora defensiva se una el acierto en ataque. «Nosotros al inicio de temporada trabajamos muy duro y las cosas no salían en relación a los goles que habíamos encajado. Lo mismo está pasando ahora en ataque. Los delanteros trabajan con mucha calidad e intensidad. Lo más importante es no dejar que las cosas nos presionen. No hay que comerse la cabeza porque el trabajo es bueno», dijo Neto.

El brasileño tampoco le da muchas vueltas a que el Barcelona acumula tres encuentros sin ganar en Liga. «El Barça es el Barça y tiene grandes futbolistas como nosotros. Un partido no les va a quitar la confianza, seguramente será un partido muy difícil contra un gran rival y tenemos que estar preparados. Tenemos las condiciones para sacar el resultado», definió el guardameta.