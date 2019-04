«Necesitamos ganar para optar a la cuarta plaza» Marcelino y Paco López, ayer en el túnel de Mestalla. / manuel molines «Nos tenemos que proteger las espaldas porque el Levante busca la portería rival con verticalidad, es muy dinámico», afirma Marcelino Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 13 abril 2019, 23:56

Marcelino García Toral no tiene ninguna duda de por dónde pasa la Champions: «Necesitamos ganar para optar a la cuarta plaza. Tras el traspiés de Vallecas, esperamos confirmar las sensaciones de Vila-real con una victoria», reconocía ayer el entrenador del Valencia. El técnico no mira el calendario de los rivales por la cuarta plaza y el camino del Valencia hasta final de temporada lo tilda de «muy difícil»: «Tenemos dos derbis, salidas para jugar contra el Betis y Atlético. Seguimos pensando en cada partido y no queremos ir más allá».

«El equipo no se confió en Vallecas. Era el tercer partido en seis días y no nos salió como queríamos. De diecinueve partidos solamente perdimos uno, eso habla bien del equipo. Afrontamos el derbi con el máximo respeto», así dijo Marcelino que los suyos afrontan un choque ante un rival «dinámico y muy complicado»: «Busca la portería rival con verticalidad, nos tenemos que proteger las espaldas y rendir a un alto nivel defensivo. Morales, Roger o Campaña pueden hacer mucho daño entre líneas. Intentaremos provocar fallos defensivos del rival con ataques rápidos e imprimir un alto ritmo de juego para ganar».