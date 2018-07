Nani deja de ser un problema Nani conduce el balón en un partido con el Valencia. / EFE/J. P. GANDUL El Sporting se lo lleva gratis pero el Valencia se reserva el 40% de una futura ventaEl portugués costó 8,5 millones hace tres temporadas, tenía contrato hasta 2019 y ha firmado ahora por dos años más otro opcional L. MARTÍ/J. C. V. VALENCIA. Jueves, 12 julio 2018, 14:28

El ultimátum que a mediodía le había dado el Valencia de que o solucionaba el asunto o regresaba el viernes a entrenar surtió efecto casi de inmediato. A media tarde, Nani tenía ya el compromiso cerrado con el Sporting de Lisboa, club del que salió en 2007 (luego volvió en la 2014-15) y con el que ha firmado un contrato de dos años más un tercero opcional. Lo hizo oficial primero el Sporting, aunque la prudencia del Valencia no evita el alivio que sintió al quitarse de esta manera un peso de encima a pesar de pierde descaradamente dinero por el futbolista. Soluciona, eso sí, una de las fichas más importantes de la plantilla y salva a Marcelino y al propio jugador de una situación incómoda, porque ya se le había dado un permiso especial para que no apareciera por la ciudad deportiva.

El cantado adiós de Nani se produce después de que el Lazio no ejerciera este verano la opción de compra que tenía sobre el futbolista, cuya temporada en el Calcio fue más decepcionante que otra cosa, ya que únicamente sumó 630 minutos de juego y 3 goles. De hecho, Nani se quedó fuera del Mundial pese a que había sido decisiva su participación en el último título de campeona de Europa que logró la selección lusa.

Nani fue un fichaje de García Pitarch como director deportivo y el Valencia desembolsó 8,5 millones de euros por él. Ahora, con 31 años y después de que sólo estuviera una temporada defendiendo la camiseta blanquinegra, se une a la lista de 'ruinas' económicas que el año pasado protagonizaron los traspasos de Enzo Pérez y Negredo, por citar dos ejemplos. Se va gratis, tal y como se encargó el Sporting de informar oficialmente a la Comisión del Mercado de Valores portuguesa. Al club de Mestalla le quedan por pagar algo menos de tres millones de euros de amortización de fichaje, ya que su contrato expiraba en junio de 2019.

El club había avisado a Nani de que regresaría el viernes si no cerraba el acuerdo con el Sporting

El Valencia sabía que por Nani la cuestión era perder el menos dinero posible. No lo quería soltar gratis y de ahí que el asunto se había llegado a enquistar. Al final, el Valencia accedió a no percibir dinero por él pero incluyó una cláusula en la que se reserva el 40% de un futuro traspaso. Puede resultar algo extraño teniendo en cuenta su edad y la dinámica de rendimiento que lleva pero no si se tiene en cuenta los casos de traspasos a clubes de ligas como la china o la japonesa, por citar opciones hipotéticas. El Sporting, no obstante, no le ha puesto cláusula de rescisión.

Con el Valencia (2016-17) había anotado cinco goles y había dado 8 asistencias pero Marcelino tuvo claro desde el primer momento que no lo quería en su plantilla. Nani no encajaba para el técnico asturiano, que en apenas dos días ve cómo se aligera la plantilla al tener también resuelta la salida de Maksimovic, otro de los fichados por García Pitarch.

El que queda pendiente todavía es Simone Zaza. El italiano se entrena con normalidad e igual de entregado que siempre en Paterna, pero es evidente que el Valencia tiene atado ya a Kevin Gameiro y que es difícil encajar al italiano. Si el Milan lo quiere de verdad debe presentar una oferta. Desde el club de Mestalla se admite que no hay oferta.