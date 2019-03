Nacho Vidal: «Marcelino fue muy claro conmigo, no tengo nada que reprocharle» Indiscutible. Nacho Vidal ha disputado 28 partidos de 31 posibles con Osasuna, el candidato más firme al ascenso a Primera División. / ca osasuna «No fue nada fácil salir del Valencia, de mi casa, pero acerté viniendo a Pamplona para demostrar de lo que soy capaz», asegura el lateral TONI CALERO VALENCIA. Domingo, 31 marzo 2019, 00:33

En el corazón de Pamplona ha encontrado Nacho Vidal (El Campello, 1995) el lugar idóneo para exprimir su carrera. En verano asumió que debía cambiar de camiseta después de nueve años defendiendo la del Valencia. Sin rencores. El lateral aceptó la propuesta de Osasuna para «demostrar en el verde quién es Nacho Vidal». Y en ello está, dentro de un equipo que se encuentra en una posición de privilegio para ascender a Primera y donde se ha asentado como indiscutible.

-Tropezó Osasuna en Tenerife la semana pasada, pero el equipo va como un tiro...

-Sí, vamos muy bien. En Tenerife sufrimos un accidente, perdimos pero no nos quedó la sensación de haber estado mal. Nos generamos nosotros mismos las dudas y eso es lo que te condena. Debemos aprender que a estas alturas y en esta categoría, si te relajas un poco cualquiera te puede hacer daño.

-El ascenso como único objetivo.

-Estamos en la posición que estamos y te invita a soñar con eso y a ser consciente de que lo tienes cerca. En el vestuario se habla, pero a la vez no hay momento de relajación porque si pierdes dos partidos se va la ventaja. A partir de ahora habrá sorpresas y el que esté más fino se va a llevar el gato al agua. Debemos saber que si nos despistamos, se nos escapará ese sueño.

-¿Se esperaba tener tanto protagonismo desde el primer día?

-Cuando empiezas en un nuevo sitio, yo al menos, lo haces con humildad, ilusión y ganas de trabajar. Venía de un año complicado y llegué a Osasuna con ganas de ser importante sabiendo que hay mucha competencia. Estoy jugando y la confianza y la competición aumentan tus capacidades. Estoy en un muy buen momento, hay que seguir así.

-¿El verano fue una reválida para usted, pensando en que debía abandonar el Valencia?

-Un jugador tiene que aspirar a jugar el máximo de minutos posibles si te apasiona esto y te gusta la profesión. La pasada temporada fue un poco complicada en ese sentido porque en toda la segunda vuelta jugué un partido y eso te hace dar vueltas a todo. Pensé: 'Quiero jugar, tener minutos y demostrar quién es Nacho Vidal sobre el verde'. A día de hoy estoy contento y agradecido a Osasuna por darme esta oportunidad y soñar con algo tan bonito como el ascenso a Primera. Cuando te vas de la que ha sido tu casa durante nueve años es importante acertar con el sitio para que no sea tan dura esta salida. Ahora puedo decir que acerté de todas todas.

-¿Cómo fue ese momento en el que ve que su futuro está lejos de Valencia y del Valencia?

-Es obvio que no es fácil salir de un club como el Valencia, uno de los cuatro mejores de España, salir de mi ciudad, del sitio que he crecido como persona y futbolista. Cuando pasas un año como el que yo pasé, de no competir... Fue positivo porque pude aprender de los mejores, compartí vestuario con grandes futbolistas y un cuerpo técnico que me enseñó muchísimo, pero a nivel de competición fue complicado.

-En una rueda de prensa le preguntaron por usted a Marcelino y respondió: 'El Valencia no espera a nadie'. ¿Le dolió?

-No, creo que hubo demasiado revuelo sobre esa frase, se le dio mucho bombo. Mi situación era clara, no estaba entrando, todo el mundo lo veía. El míster, creo que más allá de ir a por mí, hablaba conmigo y su trato conmigo era muy bueno. Intentó enseñarme cada situación del entrenamiento, así que al míster no le puedo achacar nada porque conmigo ha tenido una actitud envidiable, se portó fenomenal. Esa frase se sacó de contexto y no puntualizó sobre nadie, pero bueno... Cayó sobre mí por la situación que estaba viviendo, hablé con él, lo solucionamos, lo aclaramos y contra Marce no tengo nada en absoluto. Al contrario, sólo cosas que agradecerle.

-Siempre fue directo con usted.

-Sin duda, es una persona que va de cara, sincera. Para decirte cosas buenas y malas es directo y es una virtud de Marcelino. Le estoy muy agradecido porque tanto las críticas constructivas como las cosas que hacía bien me las decía y he podido aprender mucho de ello.

-Debutó, marcó en Anoeta, el equipo se metió en Champions... ¿Con qué momento se queda?

-El día del debut es inolvidable, estás trabajando toda tu vida para que eso se haga realidad. Te sientes orgulloso y tu familia, orgullosa de ti. El día del gol en Anoeta tampoco lo puedo olvidar, mi primer gol en Primera se te queda grabado a fuego porque además coincidió con el cumpleaños de mi madre. Y el día que conseguimos meternos en Champions fue muy bonito porque éramos un grupo muy trabajador, a nivel humano increíble, personas que remaban en la misma dirección. Lo merecíamos y teníamos ganas de darle una alegría al valencianismo.

-Tiene cuatro años de contrato con Osasuna, pero, ¿le quedó una espinita clavada de tener más recorrido en el Valencia?

-Mentiría si dijera lo contrario. Valencia es mi casa y el Valencia, el club que me ha hecho crecer y me ha mimado. Ojalá en un futuro pueda volver, pero me centro en Osasuna. Tengo cuatro años de contrato y ojalá pueda cumplirlos. Osasuna como club es increíble, un histórico y puedo cumplir los cuatro años aquí, en Primera. Pero vamos, mentiría si dijera que no quiero volver a jugar en el Valencia y si lo vuelvo a hacer, que es una de las cosas por las que trabajo, será señal de que he hecho las cosas bien y cumplí los objetivos.

-¿Va a ganar el Valencia la final de la Copa del Rey?

-Todos sabemos el potencial del Barça, pero si hay un equipo que puede derrotarle es el Valencia. Está preparado y tiene grandes jugadores que han pasado momentos de duda pero ahora están en un momento excepcional. Si siguen así, van a poner en aprietos al Barça y por qué no ganar la final. Les deseo lo mejor, soy un valencianista más y ojalá la puedan conseguir.