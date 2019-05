Jeison Murillo, futbolista del Valencia que ha estado cedido en el Barcelona, se quedó fuera de la lista de Colombia para la Copa América. El central no ha disfrutado de oportunidades en el Barça y el técnico Carlos Queiroz no le ha incluido en la convocatoria de 23 jugadores. El Valencia intentará buscar una salida este verano para Murillo puesto que Marcelino no cuenta con él.