El mundo del fútbol muestra su cariño a Ochotorena «Un hombre bueno, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar a los demás», expresa Marcelino García Toral, en uno de los numerosos mensajes compartidos por futbolistas del Valencia, entrenadores y otros emblemas de este deporte

La pérdida de José Manuel Ochotorena a los 64 años de edad ha sido un duro varapalo con el que ha amanecido esta jornada el mundo del fútbol y que más especialmente ha afectado al valencianismo. Una figura entrañable y un trabajador nato, que buscó dar lo mejor de sí y un progreso colectivo cuando competía profesionalmente como en sus etapas como preparador de porteros.

Las reacciones no se han hecho esperar y han sido muchísimos los protagonistas o distintos organismos que se han sumado a las señales del duelo hacia la figura del exguardameta vasco. El primero en hacerlo fue el propio club. A través de su comunicado, se conoció públicamente la noticia. El Valencia CF expresaba que deja «una huella imborrable» y añadía el mensaje «Te vamos a echar mucho de menos, compañero». Las plataformas del club también compartieron un vídeo en forma de tributo con alguna de las fotografías de Ochotorena cuando competía en Mestalla. Además, tanto el primer equipo como los distintos minutos de la escuela guardaron un respetuoso minuto de silencio en señal de respeto antes de iniciar sus entrenamientos. Corberán, Gayà y Voro extendieron una camiseta del Valencia con el nombre del fallecido y el dorsal número uno.

Siempre en nuestro recuerdo



Descansa en paz, José Manuel Ochotorena

A nivel individual, distintos jugadores o exfutbolistas que compartieron momentos con Ochotorena quisieron compartir su dolor y el recuerdo que guardaban hacia él. El capitán Gayà compartió una storie en Instagram con el montaje realizado por el Valencia y las palabras de «Gracias por todo, amigo. DEP».

Otros dos que también compartieron horas de trabajo con él fueron Jaume Doménech y Giorgi Mamardashvili. El de Almenara expresaba todo lo que le había transmitido y enseñado, con una fotografía de la última Copa del Rey conquistada. Por su parte, el georgiano iniciaba un extenso texto de despedida con las palabras «Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida».

El entrenador Marcelino García Toral, actualmente en las filas del Villarreal, encontró en Ochotorena a un fiel compañero de viaje y trabajo, que en cuerpo técnico le fue de gran ayuda. Por ello, también quiso acordarse de él en este día y pronunció que «Un hombre bueno, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar a los demás».

Dolor y tristeza por la pérdida de Ochoto. Un hombre bueno, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Se va una gran persona y una parte importante de nuestro fútbol… pero, sobre todo, un amigo.

Te vamos a echar mucho de menos, compañero. Descansa en paz pic.twitter.com/y3jAF5z9Vi — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) October 27, 2025

No podía faltar otra leyenda del Valencia, como es el caso de Fernando Gómez Colomer. Juntos compartieron vestuarios en esas temporadas comprendidas entre 1988 y 1992, las que estuvo Ochotorena como jugador blanquinegro. Por ello, lo conocía a la perfección.

Dolorosa pérdida. Gran persona y buen compañero. DEP

También la Real Federación Española de Fútbol no permaneció impasible ante tal suceso. Ochotorena fue internacional con la selección española. Como jugador, sólo disputo un partido. Pero durante una década y media permaneció en el organigrama, formando parte de esa época dorada que permitió a España ganar dos Eurocopas y el Mundial de 2010.

La @rfef desea mostrar su más sentido pésame a los familiares y amigos de José Manuel Ochotorena.



El mítico guardameta, muy querido por la familia de la @SEFutbol, fue campeón del mundo y de Europa como preparador de porteros con Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

Descansa en…



Descansa en… pic.twitter.com/JROy7LOHGA — RFEF (@rfef) October 27, 2025