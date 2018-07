Mucho ojo al VAR Marcelino. / l. de la peña/vcf El cuerpo técnico quiere seguir mejorando la defensa y se marca el reto de encajar un máximo de 30 goles en las 38 jornadas de Liga A Marcelino le gusta la ayuda tecnológica a los árbitros pero tiene dudas de si modificará la actitud de los futbolistas HÉCTOR ESTEBAN CRANS-MONTANA. Sábado, 28 julio 2018, 00:04

El VAR va a ser la gran novedad de la temporada para esta Liga. El ayudante arbitral, que definirá todas aquellas jugadas que se presenten dudosas, genera cierta desconfianza y temores en los jugadores, especialmente en los defensas. En el último Mundial de Rusia, el VAR ha definido muchas decisiones arbitrales y los resultados han estado condicionados por la revisión digital.

Al entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, le gusta el VAR. Cree que hace justicia con el resultado final del partido al tiempo que es un gran soporte para el árbitro en la toma de decisiones. Pero al mismo tiempo que es partidario de la mejora tecnológica, el técnico tiene sus temores por cómo cambia la actitud del futbolista en los balones al área. En Rusia, los goles en jugadas a balón parado han aumentado de manera considerable. Un 43% de los tantos llegaron de ese modo. Los futbolistas, en tareas defensivas, tienen miedo de ser cazados por el VAR con esos agarrones que hasta la fecha nadie pitaba y nadie chivaba.

El Valencia, y es un hecho, sufrió durante muchas fases de la temporada pasada el castigo de las jugadas a balón parado y los centros desde el lateral. Llegó un momento en el que incluso parecía que se instalaba una especie de psicosis en cada centro que venía desde el otro lado. Marcelino, adalid acérrimo de la defensa, quiere que esta temporada no se vuelva a dar la misma situación que en la anterior.

Marcelino no quiere que se repitan partidos como el del Betis, que acabó con 3-6 a favor

Pero también existe el lado bueno del VAR. Los temores que se dan en el área propia siempre es un beneficio en el área rival. El Valencia tiene que aprovechar todo ese tipo de jugadas, especialmente con gente que va muy potente por arriba como el francés Diakhaby, que siempre será muy difícil de marcar y que anota muchos goles de cabeza, y el resto de los centrales. Santi Mina, por ejemplo, es otro ratón del área con mucha facilidad para culminar las jugadas ensayadas.

La estrategia va a tener un papel principal a priori en las nuevas condiciones que marca el fútbol porque el VAR, si se utiliza correctamente, dictará justicia en las áreas. Igual no en las primeras jugadas, especialmente ante los equipos grandes, pero sí en la segunda ocasión en la que salte la duda.

Marcelino, como ya señaló el año pasado, quiere que el equipo logre el éxito desde la defensa. Y eso pasa por mantener la portería a cero el mayor número de partidos posibles. La temporada pasada se cerró el ciclo con 38 goles en contra, a una media de tanto por partido, una cifra que el cuerpo técnico quiere rebajar esta campaña lo máximo posible. El techo está en los 30 goles, todo lo que esté por encima será no haber cumplido los objetivos. Partidos como el del Betis en el Villamarín ya no pueden tener ni la etiqueta de anécdota. Eso no se puede volver a repetir.

Por eso, en estos días durante la temporada en Crans-Montana y Lens, se ha trabajo muchísimo los conceptos defensivos. Durante el entrenamiento de ayer los ocho defensas disponibles -Paulista volvió a Valencia por una lesión en una vértebra- trabajaron en líneas de cuatro con intensidad varios movimientos de achique, presión y centros laterales. El 4-4-2 en el Valencia es un signo de identidad y sobre él se va a trabajar. La sensación es que no hay motivos para modificar lo que funciona.

Marcelino cogió un equipo que en su última temporada había encajado 65 goles. Una sangría absoluta. En una temporada logró reducir esa cifra en un 42% -27 tantos en cifras absolutas-. Ahora el reto es hacer, como mínimo en 8 goles, un 22% respecto a la última campaña. El objetivo es asumible.