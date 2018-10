Mourinho contra el mundo Mourinho se dirige a un periodista, ayer en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. / afp Los malos resultados del Manchester dejan en evidencia al entrenador portugués HÉCTOR ESTEBAN MANCHESTER. Martes, 2 octubre 2018, 01:24

José Mourinho contra el mundo. El entrenador portugués entró en la sala de prensa de Old Trafford y soltó un «helloooo» entre sarcástico, irónico y vacilón. La bienvenida prometió. Y el luso suspiró cuando se sentó. Un auténtico personaje. Ni una sola pregunta sobre el rival de esta noche. El Valencia no interesó. En Manchester están a otras cosas. El objetivo era acorralar al entrenador pero el ego de Mourinho es como el riego a manta. Todo lo ahoga, hasta las preguntas de los periodistas. Salió airoso, como siempre.

Del partido de esta noche sólo dijo que las semanas de Champions «son importantes». Ni una mención más. Desde ese momento todo fue un intercambio de golpes entre la prensa local y el luso. La pelea duró hasta que la responsable de comunicación del United dio por terminado el rancho. A Mourinho le buscaron las cosquillas por todos lados pero no con la contundencia necesaria para ponerle en un aprieto. Salió vivo del tímido acoso.

El portugués señaló a algunos jugadores. No dio nombres aunque todo el mundo esperaba la palabra Pogba. En un principio aseguró que tiene futbolistas dolidos por las derrotas y otros que parece que la crisis no vaya con ellos. Luego matizó el mensaje pero en el aire quedó la reflexión de que no todo el mundo se toma las derrotas de la misma manera, como si más de uno quisiera ver fuera al entrenador.

El expreparador del Real Madrid señaló a algunos jugadores aunque no se atrevió a dar los nombres

Mourinho no se siente un fracasado. Ni mucho menos. Le preguntaron en la rueda de prensa si nota la soga en el cuello por los resultados y con su suficiencia habitual respondió: «En absoluto». Incluso se le cuestionó si había fracasado en el proyecto del Manchester United. Ni por asomo. Mourinho se comparó con el Atlético de Madrid de Simeone y aseguró que el éxito actual de los colchoneros es el mismo que él tuvo en un pasado muy reciente con los 'diablos rojos'.

La prensa local parloteó más de la derrota ante el West Ham de la última jornada que del partido de esta noche ante el Valencia. Un fracaso esta noche podría ser la puntilla para un entrenador que de puertas para afuera no se siente amenazado. El Manchester deambula en un anodina décima plaza en la Premier, un puesto que no corresponde ni a la historia ni a la tradición del club de Old Trafford. Una derrota esta noche puede acorralar a Mourinho y su futuro. Con timidez, un periodista inglés cuestión al entrenador si había hablado tras los últimos acontecimientos con el vicepresidente ejecutivo del club, Ed Woodward. Mourinho despachó la pregunta con arrogancia: «¿Yo le digo a usted con quién habla? No le voy a contestar».

El técnico portugués siguió a lo suyo, en inglés y en español. Cuando le preguntaron si Zinedine Zidane le había llamado para tranquilizarle y confirmarle que no quería su puesto en el banquillo de Old Trafford, el luso contragolpeó para no contestar. La táctica del rebote: «Pregúntele al periodista que lo ha escrito que está una fila detrás de usted, debe tener algún dispositivo dentro de mi teléfono». El plumilla reivindicó su exclusiva. Un intercambio de golpes, maniobra de distracción y otra vez airoso. El momento fue surrealista.

El único nombre que pronunció fue el de Alexis Sánchez, para coincidir con la reflexión de un periodista que dijo que el chileno jugaba poco porque ni mete goles ni da asistencias. Mourinho señala, sólo asiente a las reflexiones. En cambio, el apellido Pogba no salió a la luz pese a que la sensación era que muchas reflexiones tenía como única dirección al galo. Mourinho creyó en la honestidad de los jugadores, insistió en cómo se toma cada uno las derrotas y las victorias e insistió que los triunfos y los fracasos son de todos. A Mourinho nadie le puede discutir ni sus títulos ni su arrogancia.

La rueda de prensa terminó como empezó. Ombliguismo puro. Nadie nombró la palabra Valencia. Nadie tuvo la deferencia de dar la palabra a los medios visitantes. Mourinho lo cubrió todo. Esta noche, tras el partido, florecerá una nueva versión del entrenador. Un punto de partida que, como siempre, partirá desde la arrogancia.