Mouctar Diakhaby: «Tenía varias ofertas pero hablé con Longoria y vi que el Valencia me haría crecer» Diakhaby gesticula tras el entrenamiento matinal de ayer. / lázarop de la peña/vcf «Soy atlético pero me gusta jugar el balón con los pies y tengo facilidad para el gol», afirma el central del Valencia HÉCTOR ESTEBAN CRANS-MONTANA. Martes, 24 julio 2018, 00:43

Mouctar Diakhaby (Vendôme, 19 de diciembre de 1996) es una de las nuevas incorporaciones de la temporada del centenario. El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, defendió su contratación en la primera rueda de prensa de la pretemporada. El entrenador asturiano avaló su llegada como una gran apuesta de futuro e insinuó que su precio no era caro -15 millones de euros más dos en variables- si la proyección del futbolista cumple el plan previsto. Detrás de su fichaje hay un trabajo de seguimiento de muchos meses en la figura de Pablo Longoria. Diakhaby sorprendió gratamente en el partido ante el Galatasaray en Friburgo. Contundente en tareas defensivas, atrevido con el balón, disciplinado a la hora de ordenar la defensa y con ímpetu para incorporarse al ataque. De hecho, estuvo a punto de marcar el primer gol del partido en un remate de cabeza. Acumula experiencia en la Ligue 1, con 32 partidos con el Lyon, y otros 16 europeos entre la Champions y la Liga Europa. Además llega con un plus, su capacidad anotadora. Algunos jugadores como Carlos Soler ya habían competido contra Diakhaby, al que se enfrentó en Lyon y Paterna durante la Youth League. Puro músculo y con un horizonte de internacional absoluto.

-¿Qué tal lleva estos primeros días de pretemporada y cómo ha sido su integración en el grupo?

-La verdad es que todo va muy bien desde que llegué a Valencia y estoy contento con el inicio de la preparación. He sido muy bien recibido en el grupo por todos los compañeros del equipo y la verdad es que estoy muy agradecido por este trato que me han dado. Soy uno más desde el principio -de hecho, ayer Rubén Vezo se interesó por él para ver si salía a pasear con ellos en la tarde libre por Crans Montana.

«La exigencia de los entrenamientos con Marcelino me gusta, me hará progresar»

-Las palabras de Marcelino expresan que hay mucha confianza en sus posibilidades. ¿Qué le ha dicho el entrenador?

-Lo que me dijo Marcelino principalmente es que tengo que aportar el máximo al colectivo, para el beneficio del grupo y creo que es un mensaje muy importante.

-A simple vista se percibe su fortaleza pero, ¿cómo se definiría como central?

-Es cierto que soy un jugador muy atlético, por mis condiciones genéticas me defino como un futbolista muy fuerte y con una gran envergadura. Pero pienso que soy un central que tiene un buen manejo del balón con los pies. Quizá sea algo atípico en un futbolista por mis características físicas pero la realidad es que soy así.

-¿Le gusta salir con el balón jugado desde atrás?

-La verdad es que sí, cuando tengo la oportunidad es algo que me gusta probar. Soy un defensor contundente pero con el balón en los pies puedo jugar.

-Fue titular en el primer partido de pretemporada, el sábado ante el Galatasaray con Garay como compañero en el eje de la defensa. La verdad es que se le vio muy integrado y solvente, ¿cómo se sintió en esos primeros minutos con el Valencia?

-Lo cierto es que tuve muy buenas sensaciones. El cuerpo técnico me ha recibido muy bien, noto la confianza que me dan y me han integrado muy bien en la dinámica del equipo. Me siento arropado y eso creo que se ve en el campo.

-La competencia es dura con futbolistas de alto nivel e internacionales como Garay, Paulista, Murillo y Vezo.

-Es muy positivo tener la oportunidad de aprender de los mejores profesionales. Que hay una enorme competencia es cierto, pero me han también he de señalar que me han recibido todos muy bien.

-La verdad es que su capacidad anotadora de cabeza es notable. En vídeos del Lyon se ve su potencia en el salto y su acierto en el remate. ¿Cree que puede ser fundamental en las jugadas de estrategia a balón parado?

-Es cierto que como defensa me añade un plus la facilidad de remate de cabeza que tengo y los goles marcados. Cuando era pequeño jugaba de delantero, de ahí que me quede esa facilidad para el remate. Después, poco a poco, según crecía retrasaba mi posición hasta que he acabado jugando de central. También actué en el medio, por lo que tenía que trabajar con el balón.

-¿Por qué eligió al Valencia?

-Encima de la mesa tenía varias propuestas, había varios equipos interesados en mi fichaje. Pero después de hablar con Pablo Longoria -responsable de la planificación junto a Mateo Alemany y Marcelino- el proyecto del Valencia me gustó y lo vi muy interesante. No sólo a nivel deportivo, que lo es por las tres competiciones que vamos a jugar la próxima temporada, sino porque creo que me va a permitir crecer mucho a nivel personal.

-Ya ha sentido en sus carnes la intensidad de los entrenamientos de Marcelino en lo que llevamos de pretemporada. No hay tiempo para relajarse. ¿Se esperaba esa exigencia tan alta en las sesiones?

-Esperaba que fueran entrenamientos muy intensos, de mucha actividad. Venía ya con ese mensaje y la verdad es que en comparación con los del Olympique de Lyon estos son más exigentes. Pero eso a mí en realidad no me importa, es más me gusta porque veo que me van a hacer progresar.

-En esta concentración comparte habitación con Kondogbia, ¿supongo que hará de anfitrión?

-Sí, la verdad es que me ayuda en todo lo que puede en mi adaptación al equipo y al entorno, y así es más fácil al hablar el mismo idioma.