Moreno deja a Celades sin Rodrigo contra el Atlético El delantero jugó lesionado contra Suecia, no estará en el Wanda y es duda frente al Lille | El técnico del Valencia tampoco podrá contar hoy con Guedes ni Gayà aunque recupera a Kondogbia, Gameiro y Carlos Soler LOURDES MARTÍ Viernes, 18 octubre 2019, 23:53

Ni morbo, ni foco de atención. Nada. Sólo tres puntos en juego. Que no es poco. Rodrigo Moreno no estará hoy en el Wanda Metropolitano. Se le resiste al delantero pisar el coliseo del Atlético. No lo hizo en verano como nuevo fichaje de los del Cholo Simeone ni lo hará esta tarde con la elástica del Valencia.

Una ausencia que quizás, quién sabe, podría haberse evitado. Rodrigo se marchó con la selección con un ojo morado, muchos minutos en sus piernas pero bien físicamente. Jugó ante Noruega y el día de antes del choque ante Suecia se tuvo que retirar del entrenamiento. Pese a no estar al cien por cien, los servicios médicos, tras atenderle, junto al cuerpo técnico y el propio futbolista decidieron que estaba apto para entrar en la convocatoria ante los nórdicos. No salió de titular. Pero ante la falta de puntería, Robert Moreno tiró de él. Una decisión deportivamente perfecta para la selección: anotó el gol Rodrigo que metió a España en la Eurocopa; pero que al propio futbolista y al Valencia le salió cara.

Tras el encuentro, reconoció el delantero que había jugado «tocado». El miércoles, cuando regresó a la ciudad deportiva de Paterna, se puso en manos de los doctores. El club, tanto el miércoles como el jueves, dejaba en duda la participación de Rodrigo en el partido de hoy. Sin embargo, ayer Celades desveló que fue sometido a un examen que desveló el alcance de su dolencia. «El día que regresó se le hicieron unas pruebas y salió la lesión que tiene», dijo el técnico. Casi simultáneamente, el Valencia publicaba un comunicado: «Rodrigo sufre una lesión en la musculatura adductora. Pendiente de evolución». Es duda ante el Lille.

El propio entrenador quiso proteger la decisión del futbolista y de la selección, quizás porque él ha estado al otro lado: «Sabemos que ha estado bien cuidado y que estas cosas suceden». Prefirió no insistir en la cuestión.

No estarán frente al Atlético ni Rodrigo ni Guedes. Tampoco llega Gayà ni el lesionado de larga duración Piccini. Recupera en cambio Celades a Kondogbia, Gameiro y Carlos Soler. Tres piezas importantes en su equipo. El centrocampista valenciano lleva tiempo sin competir, cerca de dos meses, y aunque el entrenador pide paciencia, no sería descabellado que jugase hoy mismo. Gameiro podrá volver a anotar como ya hizo el año pasado ante su exequipo. En principio será titular junto a Maxi Gómez aunque Manu Vallejo ha aprovechado sus minutos.

El francés y el uruguayo tienen la puntería que los delanteros referencia del Atlético necesitan. Diego Costa y Álvaro Morata han anotado un gol cada uno por dos del exfutbolista colchonero (ha estado lesionado) y cuatro de Maxi Gómez. Rodrigo todavía no ha visto puerta esta temporada, y tendrá que esperar, pero sigue siendo el anhelo de Gil Marín y del propio Simeone. De hecho desde Madrid no descartan que en invierno intenten ficharle de nuevo. Mención aparte es el joven Joao Félix, que jugando por banda ha anotado tres goles.

El Valencia intentará sumar su tercera victoria consecutiva en Liga. Llega a Madrid para romper dos estadísticas. Hace cuatro años que no gana al Atlético y cuenta sus visitas al nuevo estadio de los rojiblancos por derrotas (1-0 en 2017-18 y 3-2 en 2018-19). Siempre con el mismo verdugo: Ángel Correa. El argentino fue uno de los otros implicados en el culebrón del verano, ya que de su marcha al Milan dependía el fichaje de Rodrigo por el Atlético.