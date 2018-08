Montoya se planta y pide su salida al Betis Montoya, en un entrenamiento reciente. / lázaro de la peña/vcf «La decisión que ha tomado Martín es inamovible y ya no hay marcha atrás», asegura el agente del futbolista catalán T. CALERO Sábado, 4 agosto 2018, 00:13

valencia. A Martín Montoya le queda muy poco tiempo como futbolista del Valencia. Su continuidad era ya muy complicada por decisión técnica de Marcelino García Toral, pero ayer el catalán, a través de su agente, dio un paso más para salir cuanto antes en dirección Sevilla. «La decisión que ha tomado Montoya es inamovible y esto no tiene marcha atrás», aseguró Juan de Dios Carrasco en ABC. En esas declaraciones, el representante devela que Montoya ya ha hablado con Marcelino para decirle al técnico que quiere salir lo más rápido posible para firmar por el Betis de Quique Setién.

De hecho, Juan de Dios Carrasco explica que Montoya «ya le ha comunicado al Valencia que no quiere participar en ningún amistoso más». Hay que esperar para ver cómo se desarrolla el asunto en las próximas horas porque el conjunto blanquinegro juega hoy (16 horas, À Punt y Gol) su quinto amistoso de pretemporada contra el Everton. De momento, Montoya se encuentra concentrado en Liverpool a la espera de que se concrete su traspaso al Betis. Teniendo en cuenta que el futbolista quiere salir y el Valencia le abrió la puerta hace tiempo, sólo falta que el club verdiblanco suba la oferta (ofreció unos 4 millones) por Montoya, que estuvo cedido en el Betis en 2016.

El lateral llegó al Valencia hace dos veranos a coste cero y aún tiene contrato hasta junio de 2020. Pese a que en esta última temporada ha disputado 31 partidos (25 de Liga), Marcelino no le ha tenido nunca demasiada fe a Montoya. De hecho, por su posición pasaron Nacho Vidal -ahora en Osasuna-, Ruben Vezo e incluso Gabriel Paulista. El fichaje de Cristiano Piccini (otro ex del Betis) por el Valencia dejaba aún más claro que Montoya no iba a tener hueco en el nuevo proyecto.

En el Betis está el exvalecianista Barragán como lateral derecho y Setién quiere a Montoya para completar esa demarcación. «Hay un interés claro del Betis en Martín. Es obvio, es un club que siempre le ha gustado a Martín», decía Carrasco el 25 de julio. El Valencia espera que el club sevillano eleva su oferta por el futbolista y, si lo hace, la salida de Montoya se hará pronto. El club de Mestalla no va a fichar un sustituto del catalán porque Marcelino considera que con Piccini, Vezo y la puntual ayuda de Daniel Wass la posición está bien cubierta. Así, opta por gastar los recursos económicos en otras zonas, como el extremo izquierdo y la delantera, que necesitan fichajes con urgencia.

El más cercano a la entidad de Mestalla es Kevin Gameiro aunque el Atlético de Madrid sigue retrasando la rúbrica final. Simeone se lleva al francés a la concentración de los rojiblancos en Italia puesto que no quiere liberar a Gameiro hasta la llegada de un recambio. El Valencia no desespera y sigue con el trabajo con la mirada puesta en el debut liguero. Hoy, partido en Goodison Park, donde el conjunto de Marcelino va a estrenar la camiseta blanca, especial, del Centenario.