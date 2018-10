«Es mi momento más difícil en el Valencia, pero estoy fuerte para afrontar lo que venga» Marcelino, en la ciudad deportiva de Paterna. / juan j. monzó «Es muy claro mi pensamiento, no estamos en crisis. Eso significaría perder de forma habitual pero no perdemos así», analiza L. MARTÍ/T. CALERO Sábado, 27 octubre 2018, 00:55

valencia. La versión pausada desde que se hizo con las riendas del Valencia, pero con una preocupación evidente que no trata de esconder. La comparecencia de ayer dejó un Marcelino confiado en la capacidad de sus futbolistas y realista para admitir que el actual es el momento «más difícil» desde su llegada a Mestalla. «Después de venir de una temporada tan exitosa como la pasada y ver que no ganamos es obvio (que es su peor momento), pero estoy fuerte para afrontar lo que venga y convencido de que la dinámica va a cambiar», reflexionó el asturiano.

Después de recordar que es necesario «recuperar el máximo nivel» de futbolistas importantes, Marcelino huyó de la palabra crisis. Sin dobleces. «Es muy claro mi pensamiento. No estamos en crisis. Eso es perder de forma habitual, no perdemos así. Tengo clarísimo que un entrenador que lleva 15 meses con una metodología de trabajo, si esa fórmula ha sido exitosa no tenemos que dar bandazos. Cualquier cambio drástico supondría que el entrenador está nervioso o ha perdido credibilidad, que siembra dudas», dijo el técnico.

Según Marcelino, una de las claves del bache de resultados pasa por «la falta de confianza individual que la temporada pasada no vivimos» aunque opina el asturiano que esta plantilla «se ganó el crédito» el año pasado. Es por ello que Marcelino pide «apoyo» a los jugadores en esta difícil situación: «Le pido a la afición que ayude. La plantilla es comprometida, profesional y humilde. El otro día vi una entrevista de Iniesta y Cristiano y ambos hablaban de que tuvieron ansiedad en ciertos momentos. Si le pasa a jugadores de ese nivel... Yo pediría por favor a la afición que apoyen a estos jugadores que sufren en estos momentos y consideran que deberían ganar. Yo no necesito ayuda, pero los jugadores necesitan ambiente favorable».

Dividió Marcelino los 12 partidos oficiales en 24 mitades para asegurar que sólo hay un rival que les haya superado claramente (la Juventus) y dos -Espanyol y Young Boys- en los que el Valencia estuvo «muy por debajo de su nivel». «Debemos ser capaces de disfrutar y sufrir del desarrollo del juego y no pensar en el resultado. Hay que dar razones al juego y eso es lo que nos va a llevar a ganar. Es difícil realizarlo, pero asumimos la situación», apuntó Marcelino. El entrenador admite que la falta de victorias «genera un bloqueo» y no ganar en un equipo como el Valencia significa «vivir una situación muy complicada».

Respecto al encuentro ante el Athletic, espera Marcelino un San Mamés «que aprieta mucho» y un rival que define como «un muy buen equipo muy poderoso en casa». «Vamos a poner todo para ganar, hemos demostrado que tenemos argumentos para ello», sentenció el asturiano, que aún no ha conseguido vencer en la Catedral después de seis visitas.