El momento más delicado de Marcelino
El equipo es el que más puntos ha perdido con respecto a la temporada pasada, con 11 menos, y la sequía de los delanteros preocupa al técnico La falta de gol y de victorias impiden arrancar al Valencia

Hasta ahora su presencia en el banquillo de Mestalla había sido prácticamente un camino de rosas. Porque se lo había ganado a pulso, es cierto, con una notable temporada pasada. Pero Marcelino García Toral se está topando con todas las espinas. Tanto que el Valencia pasa por el momento más delicado en la etapa del entrenador asturiano. El equipo no arranca, ha perdido el carácter ganador y la confianza de la plantilla ha caído en picado.

Tras el encuentro ante el Leganés, séptimo empate de la campaña, el técnico admitía que los jugadores miraban al suelo en el vestuario. Síntoma de impotencia, de preocupación porque las cosas no salen. Ni rastro de las fotos de grupo desbordantes de alegría de la temporada anterior.

Los números son elocuentes. El Valencia es el equipo que más puntos ha perdido con respecto a la misma jornada de la pasada Liga. El año pasado sumaba 21 a estas alturas, por los 10 de ahora. Son 11 menos, lo que explica su decimocuarta posición en la tabla. La igualdad de la competición hace que casi todos los equipos tengan menos puntos que la campaña pasada (Barcelona y Villarreal llevan 7 menos, Real Madrid 6), pero la estadística lleva consigo otras facetas que explican este mal inicio del conjunto valencianista.

Hay que remontarse a la campaña 1997-98 para ver solo un triunfo del equipo en 9 jornadas

El equipo únicamente ha conseguido una victoria en estas nueve jornadas. Hay que remontarse 21 años, hasta la campaña 1997-98 para encontrar otro inicio en Mestalla con solo un triunfo, y en aquella campaña Valdano fue destituido. Es cierto, por su parte, que los de Marcelino han sufrido una sola derrota, y contra Barcelona y Atlético lograron meritorios empates.

Porque el equipo compite, es rocoso y difícil de ganar, pero no resulta decisivo a la hora de hacer daño al rival. Una situación que obliga a mirar directamente a los delanteros. El supuesto salto de calidad que el club quiso dar este verano con los fichajes de Gameiro y Batshuayi para acompañar a Rodrigo no está dando el rendimiento esperado. Los tres se encuentran por debajo de su mejor nivel y en el caso del hispano-brasileño, su aportación ofensiva es la que más está echando en falta el entrenador asturiano. El Valencia es, con 7 goles, el segundo equipo que menos ve puerta de toda la Liga. La temporada pasada llevaba ya más del triple de tantos, 25 en las mismas jornadas. Los tres delanteros han marcado un gol cada uno en la Liga, mientras que en la Champions el equipo no se ha estrenado en los dos encuentros ante Juventus y Machester United.

Marcelino admite esta sequía goleadora y señala como causas la precipitación y la toma de decisiones equivocadas de los delanteros. Y como problema de fondo se encuentran las dificultades del equipo para generar ocasiones, sin las que se puedan abastecer los puntas para buscar el gol. Es decir, el Valencia llega pocas veces con peligro a la portería rival y cuando lo hace, suele fallar. En tres encuentros el equipo se quedó sin marcar y solo en el derbi contra el Levante fue capaz de anotar dos tantos.

Pese al demoledor peso de las cifras, Marcelino defiende que ve a su equipo más equilibrado que la temporada pasada, más compacto sobre el campo. Aunque eso solo se puede aplicar al aspecto defensivo, donde es cierto que la plantilla está manteniendo un buen nivel, especialmente contra los rivales más potentes, a los que apenas se les concedieron ocasiones claras.

Salvo en la derrota de Cornellà ante el Espanyol, el equipo nunca ha dado la sensación de ser inferior a su rival. Pero tampoco superior. Ni siquiera merecedor de la victoria. Pasan las jornadas y cada partido es un duelo igualado tras los que se acumulan los empates, que mantienen al Valencia en la zona media-baja de la clasificación, más cerca del descenso que de los puestos europeos.

Mestalla aún no conoce la victoria desde mayo. Cinco empates, dos de ellos claros pinchazos contra el Celta y el sábado ante el Leganés, donde otra vez el rival se adelantó en el marcador. La temporada pasada el equipo sólo cedió tres empates y tres derrotas en todo el curso en su estadio, con 13 victorias. El público empieza a impacientarse, preocupado por la situación, aunque el entrenador no acabe de admitir una realidad que los números demuestran. Una situación que solo se arregla con victorias.