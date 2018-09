Robert Fernández: «Hay miles de anécdotas e imágenes que descubrir en este libro sobre el Valencia» El exfutbolista internacional de Betxí ya tiene la obra 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión'«Estar en una publicación junto a futbolistas de otras épocas es muy especial porque nos une haber puesto nuestro granito de arena en la historia del club», afirma LOURDES MARTÍ Miércoles, 12 septiembre 2018, 01:35

Quizás porque Robert Fernández (Betxí, 1962) ha pasado los últimos años alejado de Valencia, centrado en la secretaría técnica del Barcelona, valora mucho más todo aquello que le acerca al equipo donde pasó diez temporadas en dos periodos distintos. «Todo lo que sea recopilar lo que ha pasado en el Valencia durante su historia es muy positivo. Hay miles de anécdotas e imágenes que descubrir en este libro sobre el Valencia. Grandes jugadores han pasado por la entidad y plasmar todo eso en un libro es muy interesante y además hacerlo en un formato tan visual le da mucho más valor», admite el exinternacional.

Ejemplares como 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión', permiten que el paso de futbolistas como el propio Robert no queden en el olvido y agradece a personas que «quieren al club» el hecho de querer recopilarlo: «En muchos equipos no hay casi información de los que pasaron, es difícil que los de ahora, aficionados o jugadores conozcan a los que ya no están en activo o jugaron hace mucho tiempo pero no se debe olvidar que el Valencia es la suma de todo lo vivido hasta ahora. Es muy especial formar parte de esto y estar en un libro junto a otros futbolistas de otras épocas también lo es porque al final lo que nos une es haber puesto cada uno su granito de arena en la historia de este club», relata Robert quien recuerda lo complicado que es llegar al centenario: «No es fácil que una entidad cumpla cien años porque ocurren muchas cosas, el Valencia es un club importante, hoy en día es uno de los mejores del mundo y hay que reconocer el trabajo de todos. Desde esas personas que tuvieron la idea, el tiempo, la afición y la voluntad que fundar el Valencia como todas las que llegaron después para tomarles el relevo porque mejor o peor, al final también forman parte de esto tan bonito que es un sentimiento compartido por miles de personas».

«No sabría con qué momento de mi paso del Valencia me quedaría, fueron dos etapas diferentes pero al final de todo guardas algo, me quedo con mis compañeros. A algunos los ves de vez en cuando, a otros en actos concretos como los que organiza la Asociación de Futbolistas, también los hay que están lejos... pero siempre que los ves recuerdas anécdotas o momentos, algunos recogidos en libros como este», asegura.

El libro 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión' recorre el centenario del club de Mestalla, desde su fundación en marzo de 1919 hasta la presente temporada, donde el Valencia Club de Fútbol celebra sus cien años de vida en una campaña ilusionante y con todas las aspiraciones puestas en las tres competiciones: Liga, Champions y Copa del Rey.