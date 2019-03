Milagro en el córner 14 Páginas de LAS PROVINCIAS sobre el triunfo del Valencia. / lp PACO LLORET Sábado, 30 marzo 2019, 01:03

De Forment a Antón, de Paquito a Sergio. Todos ellos fueron pilares fundamentales del Valencia que conquistó el título liguero la temporada 70-71. Todos contribuyeron con goles fundamentales a lo largo de aquel emocionante campeonato, el último que reunió a 16 equipos. Muchos de esos tantos decisivos llegaron envueltos de la magia del suspense, a última hora o con el marcador en contra o igualado. Sin ninguna duda, el logrado por Forment ante el Celta en Mestalla se corona como el símbolo de aquella gesta. Un milagro en el minuto final con la afición conteniendo la respiración. Un remate providencial, un gol para la gloria, un grito de esperanza, aquel Valencia estaba predestinado a la conquista del título. La celebración traspasó todos los límites. Las imágenes en blanco y negro delatan la magnitud del terremoto emocional que sacudió las gradas. En los prolegómenos las carcasas atronaban sobre el cielo, cuando se consumó el triunfo, la euforia se desbordó.

Aquella tarde se inició con tranquilidad pese a las importantes bajas que arrastraba el conjunto de Dí Stéfano. El entrenador no podía disponer de Tatono, Jesús Martínez y Valdez. Tres ausencias de peso. Otros hombres fundamentales arrastraban molestias como Sol. Forzado por las circunstancias, el técnico incluyó en el once a José Ramón Fuertes, un extremo diestro que solo había jugado un partido esa campaña, en la jornada anterior frente al Real Zaragoza con triunfo por 0-2 en La Romareda. Mientras Sergio y Claramunt II podían cambiar de banda, Fuertes estaba abonado a la derecha. En la segunda parte fue reemplazado por un renqueante Pellicer que aparece en las fotos del gol de la victoria con el número 15 a la espalda. El cambio se produjo a los diez minutos de la segunda mitad cuando el temor a una pifia se extendía entre la concurrencia. El club de Balaídos había igualado la contienda con un gol absurdo, Abelardo y Antón no se entendieron en un balón dividido y Lezcano se coló entre ambos para marcar.

El Celta iba camino de erigirse una vez más en un escollo insuperable para los valencianistas. La temporada anterior había empatado sin goles en Mestalla. Aquel resultado forzó la destitución de Joseíto en el banquillo y la llegada de Enrique Buqué acompañado de Salvador Artigas. Un tándem al rescate. Solo se habían disputado cinco jornadas. En Balaídos el Valencia cayó por la mínima: 1-0. Ese mismo resultado se había repetido en el feudo céltico en la primera vuelta de esta Liga, cuando los hombres de Alfredo di Stéfano empezaban a presentar su candidatura. La derrota en Vigo escoció porque acabó con una racha de siete jornadas consecutivas sin recibir un gol. Abelardo vio truncado su registro de imbatibilidad por culpa de un gol de Jiménez en el clásico encuentro televisado que cerraba la jornada a última hora de la tarde del domingo. Ese tropiezo alejaba al Valencia de la cabeza de la tabla que ostentaban empatados a puntos el Barcelona y el Atlético.

Una vuelta después, las tornas se habían invertido. Los valencianistas eran los líderes mientras que colchoneros y culés, los perseguidores. El marcador Dardo no trajo buenas noticias aquella tarde: triunfo del Barça en Gijón y de los madrileños en San Sebastián. Con esos resultados el liderato cambiaba de dueño. Si se mantenía el empate del Valencia se producía un triple empate que beneficiaba al club de Manzanares por sus mejores guarismos a tres bandas. Antes del cataclismo final hubo dos amagos neutralizados por el árbitro cuando anuló sendos goles valencianistas, ambos obra de Forment, que crisparon el ambiente. Ironías de la vida, Di Stéfano había ponderado a sus hombres antes del choque las virtudes del colegiado Gómez Platas enrolado en el colegio madrileño. Las reseñas del encuentro apuntan a que uno de los dos tantos era dudoso y en el otro había un claro fuera de juego posicional. El Valencia empujaba a la espera del gol salvador. Después de trece saques de esquina llegó el córner número 14. Las torres subieron a cazar el balón servido por Sergio con precisión desde el ángulo derecho sobre la portería del Gol Xicotet. El portero visitante era Gost, cancerbero sin excesiva envergadura y algo nervioso. En el primer tiempo había protagonizado un altercado con un espectador que se hallaba detrás de su portería cuando fue a recoger un balón y simuló una agresión. La tarde ya se había calentado.

La última oportunidad con el tiempo cumplido le dio la vida al Valencia. Barrachina entró cómo acostumbraba, a por todas, Aníbal se quedó en la frontal y Sol se fue al segundo palo a la búsqueda del balón, el portero se quedó en tierra de nadie con sus defensores descolocados. Entonces apareció en la escena Forment que se adelantó a todos para conectar el remate con un sencillo giro de cuello. La pelota entró a media altura por el centro de la portería. Mestalla explotó. Las almohadillas volaban, el delirio no tenía fin. Una jornada para el recuerdo y la leyenda. El eterno gol de Forment.