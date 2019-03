Mijatovic vuelve al estadio de Mestalla con pitos y aplausos Lunes, 25 marzo 2019, 00:02

Era uno de los puntos morbosos de la celebración del centenario. Volvía a Mestalla Pedja Mijatovic, uno de los futbolistas que más ilusionaron a la afición y que, de igual forma, les decepcionó con su marcha al Real Madrid tras negarlo previamente. Cuando apareció por la avenida de Suecia muchos se acercaron al balcánico para hacerse fotos, pero otros todavía no le han perdonado y se pudo escuchar algún «Judas». Posteriormente, ya en el interior del estadio, sonaron pitos cuando se pronunció su nombre por megafonía. Mijatovic, que no formó de cortó, tuvo palabras cariñosas para el Valencia: «Aquí me formé y yo siempre voy con el Valencia. He sentido mucha alegría de estar con la gente. Estoy con mi gente, somos como una familia. Espero, además, que el Valencia acabe cuarto y gane algún título».