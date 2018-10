Sin miedo pero con todas las alarmas encendidas Guedes y Rodrigo, que apuntan al once titular ante el Barça, entrenan en Paterna. / irene marsilla El Valencia pone a prueba su mejoría frente a un Barça que lleva tres partidos sin ganar en Liga TONI CALERO Domingo, 7 octubre 2018, 00:47

valencia. Alrededor del fútbol se han construido cientos de frases lapidarias. Una de ellas apunta: «Afrontamos el partido con respeto, pero sin miedo». Un topicazo, real y sincero en algunos casos, como el que ha ocupado al Valencia desde el empate en Old Trafford hasta las 20:45 de esta noche, cuando el balón eche a rodar en Mestalla y el Barça se plante enfrente, dispuesto a quebrar su mala racha en Liga. Los días posteriores al encuentro de Manchester han sido dulces para Marcelino y sus futbolistas, satisfechos por dar la cara ante el United y ver cómo la mejoría experimentada en las últimas semanas le dio para sacar un punto de Inglaterra que, de haber justicia, hubieran sido tres.

El potencial del Barça, bien es cierto, obliga a hacer borrón y cuenta nueva. Que el Valencia va hacia arriba es evidente, también que los números acumulados hasta el momento obligan a empezar a ganar. Aún no ha conseguido vencer el conjunto blanquinegro en casa esta temporada y a Marcelino no se le pasa por alto. «Jugamos dos grandes equipos y para nosotros, para el equipo y la afición sería un gran paso ganar al Barça. Somos el Valencia, queremos estar en la parte alta, hemos ganado menos de lo que queríamos y queremos ganar el primero en casa», explicó el asturiano, quien no quiso recordar cuántos partidos lleva él, como técnico, sin derrotar a los culés. «Creo que son 20 años», dijo con una media sonrisa. «No soy de los que tiene ganas a nadie, disfruto como soy y dejo a los demás que vivan su vida en paz. En lo profesional, siempre quiero ganar el próximo partido», concluyó el asturiano en referencia a su fatídica racha contra los azulgrana.

Para ganar al Barça necesita «la mejor versión» un Valencia capaz de cerrar la portería en los últimos duelos pero todavía lejos de lo requerido en cuestiones de ataque. Al equipo le falta puntería, que sus tres delanteros sanos (Santi Mina se lo pierde por lesión) empiecen a marcar para transformar en tangibles las buenas sensaciones de los últimos encuentros. Las mismas que, según Marcelino, siente él cuando echa un vistazo al nivel anímico y futbolístico del grupo: «Es difícil valorar en qué punto exacto está el equipo y fácil decir que tenemos un buen margen de mejora. Yo nunca lo vi tan mal, nunca. Desde que empezó la competición pudimos ganar más de lo que ganamos, pero nos faltó continuidad. Éramos discontinuos. Ahora nos acercamos al máximo nivel, pero tenemos un margen de mejora importante».

Gayà apretó para estar en la lista; Vezo, Diakhaby y Ferran fueron descartados Tan sólo quedan unas pocas entradas y hoy se puede dar la mejor taquilla del curso

Para recibir al Barcelona y teniendo en cuenta que inmediatamente después hay parón por los compromisos internacionales, todo apunta a que Marcelino confiará en el bloque desplegado en Old Trafford. Tan sólo existen dos dudas: si Carlos Soler regresará al once o continuará de titular Coquelin y el acompañante de Rodrigo Moreno, con opciones para Gameiro y Batshuayi. Tiene claro el técnico que Coquelin «no jugará como lateral derecho», así que Piccini repite en la alineación con Gayà, que apretó para llegar listo al encuentro de esta noche, en el lateral izquierdo. La política de rotaciones se llevó por delante a Diakhaby, Vezo y Ferran Torres, aptos para jugar y que se quedaron fuera por decisión técnica: «Pueden estar fuera y a los tres días salir como titulares. Es así».

Desconfía Marcelino de la irregularidad del Barça en Liga. Los de Valverde aguantan en la zona alta de la clasificación pese a encadenar tres duelos sin ganar, incluyendo una derrota contra el Leganés. «No sé qué versión veremos en Mestalla, yo me espero la mejor, la del día del Tottenham», afirmó el asturiano.

Luis Suárez o Munir

A Valverde el triunfo en Wembley le supo a gloria después de las dudas generadas y para hoy espera «un partido de Champions. El año pasado el Valencia nos hizo sufrir en todos los partidos», reconocía el exentrenador valencianista. Llega el Barça con bajas sensibles (Sergi Roberto y Umtiti) y varios futbolistas necesitados de descanso. Uno de ellos, el terror valencianista de las últimas temporadas: Luis Suárez. El uruguayo entró en la lista pero puede descansar y en su lugar entraría Munir. Arthur apunta a titular en detrimento de Busquets en un once que, como siempre, lidera Messi.

El ambiente en Mestalla será de partido grande, recibimiento al Valencia incluido, y anoche tan sólo quedaban unas pocas entradas en taquilla. La de hoy puede ser la mejor entrada del curso en el coliseo de la Avenida de Suecia.