Lim mide el enfado de la grada con el farolillo rojo como testigo Albert Celades, dirigiendo un entrenamiento en Paterna. / efe El Valencia recibe al Leganés en el primer partido en casa tras la destitución de Marcelino | «Las protestas ocurren. Pero he venido muchas veces de visitante y sé lo importante que es Mestalla cuando aprieta», dice Celades LOURDES MARTÍ *DEPORTES@LASPROVINCIAS.ES Domingo, 22 septiembre 2019, 01:10

valencia. Hace 21 días que el Valencia jugó por última vez en Mestalla. En aquel lejano 2 de septiembre, los locales sumaron su primera victoria de la temporada. Dos a cero ante el Mallorca y un aplauso a Rodrigo por si era la última vez. Pero el que no iba a volver a pisar el césped de Mestalla era Marcelino García Toral. Después, todo lo demás. Fuera del césped: mensajes hacia la propiedad por parte del vestuario y su posterior silencio. En el campo, cinco a dos en Barcelona y una victoria ante el Chelsea en el debut de Champions. Después de ese cero a uno en Stamford Bridge con un gol liberador para Rodrigo Moreno, Parejo salió a hablar. Reivindicó el escudo por encima de todo y el compromiso del vestuario con el Valencia.

Pidió también el capitán la «unión» de todos. Hoy se verá cuánto y cómo ha entendido Mestalla el mensaje. El rival es idóneo para sumar la segunda victoria de la temporada. El Leganés llega como farolillo rojo. Los de Pellegrino no han sumado ningún punto esta temporada. En las ocho visitas al estadio de la Avenida de Suecia han perdido en seis ocasiones aunque en las últimas dos campañas han cosechado sendos empates. No sé prevé tan estable el ambiente. En su debut en casa, Albert Celades asume que la grada reprochará a Peter Lim (encarnado en Anil Murthy en el palco del estadio) la destitución de Marcelino y la falta de explicaciones públicas. Un descontento que el catalán entiende aunque apela al peso que tiene la afición blanquinegra para que no se olvido que sobre el terreno de juego hay tres importantes puntos en juego: «Las protestas son situaciones que pasan, yo he venido muchas veces de visitante y sé lo importante que es cuándo aprieta Mestalla, es muy difícil. La unión entre afición y jugadores va a ser muy importante, los futbolistas necesitan el calor de la afición, así será mejor para todos y más sencillo».

Celades, que sentó a Guedes frente al Chelsea y también dejó en el banquillo a Ferran Torres, no descarta repetir con Parejo, Kondogbia y Coquelin en el centro del campo. Si algo ha demostrado Celades en el poco tiempo que lleva en Valencia es que no es de los técnicos que muestran sus cartas. En Paterna se cierra a cal y canto y en las comparecencias previas tampoco desvela demasiado. Aunque sí que reconoce que con un calendario tan apretado tendrá que hacer rotaciones: «Necesitamos que todo el mundo esté disponible». De momento sólo tiene lesionados a Carlos Soler y a Cristiano Piccini. Y, si nada cambia, seguirá dejando fuera Mangala, Sobrino y Manu Vallejo. Ninguno de los tres sabe qué es ir convocado esta temporada, ni con Marcelino ni con el entrenador catalán.

Ayer, Celades no recurrió a la frase de no hay rival fácil para que sus futbolistas no bajen la guardia. Hizo referencia a la exigencia de un Valencia en el que el objetivo es ganar «siempre» además de defender que los de Pellegrino «han merecido sumar algún punto por lo que han demostrado sobre el césped».

Intentará el Leganés ganar a un rival que Pellegrino, conocedor de la casa, tildó como «top». Le preguntaron al exfutbolista y extécnico blanquinegro por cómo puede ser que el Valencia sea un club tan inestable. Pero él restó importancia a las turbulencias: «No sé qué ha pasado internamente... pero todos los equipos de fútbol tenemos altibajos». No le dio más vueltas. Aunque considera que es pronto para que salten las alarmas en su club, hoy llega a Valencia sin Iván Cuéllar, guardameta titular. También están lesionados Alexander Szymanowski y el defensa central Rodrigo Tarín. La principal duda del Leganés es el lateral derecho Roberto Rosales.