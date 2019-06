Metrónomo Parejo Parejo controla el balón en el partido de España ante Suecia. / ep Un año después del 'terremoto Lopetegui', a 365 días del inicio de la Eurocopa, España está casi clasificada pese a las dudas sobre el técnico «Me encanta cómo juega y la manera en que lee el fútbol», dice Robert Moreno, asistente de Luis Enrique, sobre el valencianista RODRIGO ERRASTI MADRID. Miércoles, 12 junio 2019, 01:24

Afirmar que España está medio clasificada para la Euro 2020, por mucho que tenga cinco puntos de ventaja respecto a sus perseguidores y se clasifiquen dos de cada grupo, es demasiado osado. Esta misma selección necesitaba un solo punto en octubre para clasificarse para la final four de Liga de Naciones y no lo consiguió, mientras que falló en su bola extra en Zagreb, cuando un triunfo le hubiese colocado en la final four de Portugal.

España, pese a contar con buenos y jóvenes mimbres, aún vive de los veteranos. Gracias a su aportación ha vencido los cuatro partidos pero en los dos que jugó como local volvió a sufrir para optimizar su posesión (llegó a ser del 80% con empate para acabar en 69%) y las ocasiones (72 ataques peligrosos) ante un rival muy replegado.»Nos queda mejorar en todo, en más remate (24 disparos totales) y más acierto (sólo 7 a puerta)...», reconoció Moreno.

La primera gran decisión del asistente de Luis Enrique fue completar el relevo en la portería, dando confianza a Kepa que ha jugado todos los partidos desde que el asturiano se ausentó en Malta tras el triunfo ante Noruega. Jugó en La Valeta y desde que comenzó la concentración la idea del cuerpo técnico era apostar por el vizcaíno, que acabó la competición 17 días más tarde y con éxito para el Chelsea. «Ha hecho un final de temporada increíble, siendo campeón de la Europa League y siendo antes decisivo en la semifinal, y venía en unas condiciones óptimas y en un estado de ánimo superpositivo», explicó el técnico. De Gea, que ha vivido un final de campaña complicado en un United fuera de puestos Champions, acudió a ejercitarse a la Ciudad del Fútbol desde días antes del inicio de la concentración y su buen rendimiento puso en duda el cambio.

En defensa el asunto parece más claro. Carvajal es indiscutible si las lesiones le respetan -ha ganado sus tres partidos con el asturiano- junto a Jordi Alba, Iñigo Martínez y obviamente Sergio Ramos. Aunque se rumoreó que el capitán podía dejar el grupo a la llegada del asturiano se ha hecho más fuerte aún en esta etapa posterior al Mundial. Gayà es otro de los fijos, a los que se ha sumado Navas y ambos también han contribuido con asistencias y goles. «Estamos muy contentos con los laterales», reconoció Moreno.

En el centro del campo, Busquets es indiscutible en esta nueva etapa como lo fue con Del Bosque o Lopetegui. «Me ha dolido que se le cuestionase. La gente es libre de expresar lo que quiera, pero es de los mejores centrocampistas del mundo. Como mejor se encuentra es estando como único pivote», dijo sobre el azulgrana, que sufrió ante Suecia como le pasó frente a Inglaterra o Croacia. Quizá necesita más ayuda defensiva y las pruebas hechas por Parejo han sido satisfactorias. El capitán del Valencia es el metrónomo de esta nueva España. «Me encanta cómo juega y la manera que lee el fútbol. Con el nivel que tiene y sus condiciones puede jugar de interior perfectamente», dijo tras el triunfo ante Noruega.

En la delantera, Rodrigo fue titular, Morata marcó en Malta y repitió de penalti ante Suecia, contra la que se estrenó Oyarzabal en los pocos minutos que jugó pero en esta nueva era casi están siendo más efectivos los defensas (10 goles) que los arietes (13, si contamos los tres anotados por Isco y Asensio). A los delanteros se les valora por los goles, pero nosotros nos fijamos en otras cosas. El trabajo que han hecho fijando los centrales ha sido decisivo para que entrasen los laterales».