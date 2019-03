El Mestalla se reengancha a la permanencia con un triunfo vital Los futbolistas del Mestalla celebran un gol de la presente temporada / VALENCIACF Los de Chema Sanz se imponen al Ejea y aprovechan los tropiezos de los rivales directos para situarse a sólo dos puntos de la salvación R. D. VALENCIA. Lunes, 25 marzo 2019, 00:30

Desde finales de enero, el Mestalla no estaba tan cerca de la permanencia. El filial valencianista venció ayer para vivir una jornada redonda, ya que aprovechó los tropiezos de los rivales directos para salir del fondo de la clasificación y situarse a sólo dos puntos de los puestos que garantizan la salvación. La menor distancia desde finales de enero.

El conjunto blanquinegro superó a otro aspirante a la permanencia como el Ejea en un encuentro crucial. El Mestalla coge aire tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego y afrontan las ocho jornadas finales con confianza. Ayer, los de Chema Sanz se hicieron fuertes en el estadio Antonio Puchades.

El Mestalla, que no pudo contar con los internacionales Hugo Guillamón, Jordi Escobar y Niko Kata, superó a un Ejea que ya encadena siete jornadas sin ganar. El cuadro blanquinegro arrancó con iniciativa y el premio no tardó en llegar. Un lanzamiento de Sebas Moyano fue despejado y el balón cayó a Adrià Guerrero, quien no perdonó. En el segundo acto, Lolo Plá aprovechó un penalti para ampliar distancias. 25 minutos después, Mingotes puso el 2-1, pero los de Chema Sanz se embolsaron tres puntos que les permiten colocarse decimoctavos.