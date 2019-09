El Mestalla se planta en Sabadell Un futbolista del Mestalla intenta arrebatar el balón a un jugador del Sabadell. / vcf Los blanquinegros, con una gran actuación del portero Rivero, exhiben oficio para frenar las acometidas locales El delantero valencianista Jordi Sánchez falla un penalti en la primera mitad R. D. SABADELL. Lunes, 9 septiembre 2019, 00:05

En su segunda salida consecutiva en el grupo III de la Segunda División B, el Valencia Mestalla volvió a lograr un importante punto en el también difícil estadio de la Nova Creu Alta ante el CE Sabadell (0-0), en un partido muy competido en el que el filial jugó mejor en la primera mitad, en la que llegó incluso a fallar un penalti, y en el que pasó a defender más en el segundo tiempo ante un rival que trató de desnivelar el seguro marco defendido por el meta blanquinegro Cristian Rivero.

El filial que dirige Chema Sanz fue de más a menos, ya que en los compases iniciales tuvo contra las cuerdas al CE Sabadell y, en el minuto 10 Jordi Sánchez lanzó al larguero un disparo desde el punto de penalti en la ocasión más clara de los blanquinegros. Pese a ello, los valencianistas no se vinieron abajo y dispusieron de un par de ocasiones más claras antes del descanso en las botas de Esquerdo y Alfred Planas. La personalidad de este equipo quedó demostrada con esta circunstancia, que en otras épocas dejaba al filial sin recursos para recuperarse en los siguientes minutos.

En la segunda mitad y, como era de esperar, el CE Sabadell dio un paso al frente en su estadio y ante su afición en busca de la victoria y ya no dejó al Valencia Mestalla controlar la situación como en el primer asalto. Pero se topó con un gran Cristian Rivero, que realizó paradas de muchísimo mérito, y una buena zaga del filial, por lo que el marcador ya no se movería pese a la insistencia, aunque no agobiante, de los futbolistas locales. Al final, otro punto valioso sumado fuera de casa y ahora a pensar ya en el próximo duelo en la Ciudad Deportiva ante La Nucía.