El Mestalla pierde en casa diez meses después

valencia. Diez meses después, el Mestalla saboreó la derrota como local. Ayer, el Cornellà asaltó el fortín del Antonio Puchades y se llevó el botín. El filial blanquinegro, que cayó por un ajustado 1-2, no perdía en casa desde noviembre de 2017. Los de Miguel Grau bregó hasta el final en busca de la remontada, pero el gol del talentoso Kangin Lee fue insuficiente.

El Cornellà llegó al Puchades con las ideas claras, tapando los espacios a los jugadores creativos y de ataque valencianistas. Aún así los de Miguel Grau pudieron adelantarse en el minuto 9 en un remate desde cerca de Fran Navarro, tras gran asistencia de Álex Blanco, que el meta Ramón lo impidió gracias a una rápida salida. Los de Xavi Calm crearon peligro en las numerosas acciones a balón parado.

Tras el descanso, el Mestalla salió con ambición. Cuando más cerca se veía el 1-0, llegó el 0-1 en una jugada personal de Eloy que, tras driblar a Cristian, marcó. Fue un jarro de agua fría. Marc Ferris protagonizó otro contratiempo, ya que se tuvo que retirar cojeando por una lesión. Minutos después, llegó el segundo gol del Cornellà, logrado por Gaspar de penalti.

El Mestalla no se hundió. Álex Blanco se internó y fue derribado en el área. La responsabilidad la asumió Kangin Lee y no le tembló la pierna para recortar diferencias con 15 minutos por delante. El filial blanquinegro buscó el empate, pero el marcador ya no se movió.